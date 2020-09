Celos, ¿motivo de separación entre Peniche y Ortiz?

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando. Para el buen entendedor, pocas palabras... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, expresó Peniche a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Pero ahora, una nueva versión de los hechos indica todo lo contrario.

Una fuente que conoce a la pareja desde hace 15 años aseguró a la revista TV Notas que la actriz Sharis Cid, la consuegra de Peniche, habría sido un factor clave en la separación de la pareja.

"Eran una pareja muy divertida, armaban unas fiestas en su casa muy amenas. La verdad, él siempre ha sido un súper marido, pero es coqueto y mujeriego", declaró la fuente a la revista.

"Hace como nueve años, Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Kristal, hija de Sharis Cid, y como cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos. De inicio solo se veían en reuniones a las cuales Sharis acudía con su entonces pareja Isaías Gómez, pero todo cambió a raíz de la muerte de este señor. Pues Sharis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno (Brandon), incluidos sus consuegros Gaby y Arturo", agregó la fuente, quien indicó que Gaby comenzó a ver una relación sospechosa entre Arturo y Sharis.

"De pronto, Gaby comenzó a ver una rara cercanía y extrema confianza entre Sharis y Arturo. Pues pasó un año de la muerte de su pareja y Sharis seguía sufriendo para que la apapacharan (abrazaran). Eso a Gaby le pareció excesivo, pero no decía nada porque al final eran familia".

Pero el punto más álgido de la relación fue cuando Gaby Ortiz contrajo COVID-19 y tuvo que aislarse en Ciudad de México, mientras que Peniche permaneció en la casa que tienen en Guanajuato.

Según la fuente, llegó un momento en el que Arturo se dedicó a atender a los invitados que asistían a la casa en Guanajuato, entre ellos Sharis Cid y dejó a un lado a Ortiz.

"La señora llegó con maletas y todo. Parece que lo tomó como vacaciones: se puso a subir videos en la redes sociales del desayuno, de las carnes asadas que preparaba Arturo, de las actividades del día, haciendo ejercicio en top y tomando el sol en un bikini", dijo acerca de la estadía de Sharis en dicha casa.

Ver esta publicación en Instagram Los amo tanto ♥️ Una publicación compartida por Sharis (@shariscid) el 17 de Abr de 2020 a las 3:13 PDT

"Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su pareja en su propia casa durante su ausencia, que se anduviera paseando con poca ropa y soleándose en bikini. Eso ya es una burla para cualquier mujer; esta señora no tiene ningún pudor", aseveró la fuente.

Ante la versión de esta fuente y la de Arturo Peniche, hasta ahora Gaby Ortiz no ha dado declaraciones al respecto.