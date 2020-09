Tras 38 años de matrimonio, Arturo Peniche se separa

"Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio", dijo el actor de 58 años de edad, quien aseveró que sentía que estorbaba en la relación.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Para el buen entendedor, pocas palabras... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, expresó Peniche.

Asimismo, Arturo aseguró que desde hace más de un mes se mantiene separado de Gabriela, pero que a pesar de la decisión de separarse aclaró que no piensa divorciarse porque no quiere fracasos en su vida.

Para el protagonista de telenovelas como Amor en silencio, La indomable y María Mercedes no ha sido fácil este momento: en los últimos meses ha vivido momentos de estrés y ansiedad que le impiden dormir.

En 1982la pareja formó una familia y dos años después de haber llegado al altar nació su primera hija, Khiabet Peniche; en 1986 llegó Brandon, actor y actual conductor titular del programa matutino Venga la alegría.