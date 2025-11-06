Centro cultural LA 4ª PARED se estrena con "Las Sillas" de Eugène Ionesco

La nueva sala cultural se estrena por todo lo alto con "Las Sillas", un clásico del Teatro del Absurdo que se presentará al público hasta el domingo 16 de noviembre

MIAMI.- El panorama cultural de Miami celebra la apertura de un nuevo y versátil Blackbox: LA 4ª PARED Cultural Arts Center. Para su inauguración, la productora MarGi Happenings ha elegido una obra cumbre del Teatro del Absurdo: Las Sillas de Eugène Ionesco, que subirá a escena los días 7, 8, 9, 14, 15, 16 de noviembre de 2025.

La elección de esta pieza no fue casual, según explica su directora, Marilyn Romero, en una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Teníamos Las Sillas en perspectiva para llevarla a escena. Cuando se presentó la gran oportunidad de abrir La 4ª Pared, decidimos trabajar diligentemente para inaugurar nuestro propio espacio con ella", comentó.

Romero destaca que la obra se alinea con el objetivo principal de MarGi Happenings de ofrecer teatro de calidad artística y, al contar con solo tres personajes, se ajustaba perfectamente a la visión de un montaje interactivo que aprovecha las posibilidades de la sala.

Las-sillas_2025_CUADRADO Póster oficial de "Las Sillas" MarGi Happenings

Un Reto de Dualidad y Caracterización

Romero, quien además de dirigir, coprotagoniza la obra junto a Gerardo Riverón y Assad Mardelli, describe esta dualidad como un desafío.

"Es un trabajo muy difícil. Ha sido un reto agotador, no solamente por el hecho de estar adentro y afuera de la escena como actriz y directora, sino por la complejidad de la obra", comenta.

La directora también insinúa una sorpresa narrativa al adelantar que hay una multitud de personajes y solo tres actores, aunque subraya que la mayor ventaja de este doble rol ha sido el crecimiento y el aprendizaje ofrecido por la experiencia.

Respecto al elemento más impactante de la puesta en escena, Romero enfatiza que es la actuación de los actores.

"Es difícil escoger un solo elemento porque hay muchos valores artísticos, pero la actuación de dos buenos actores entregados plenamente a sus personajes es la médula alrededor de la cual se entreteje una música hermosa, efectos de sonido creativos, una buena escenografía, una buena iluminación y un vestuario adecuado", explicó.

Un centro cultural en el corazón de West Kendall

Gigi González, productora de MarGi Happenings, abordó los desafíos logísticos de la inauguración, detallando la visión del nuevo centro.

"En realidad, fue un gran reto llevar adelante ambas tareas simultáneamente: inaugurar un nuevo centro y, al mismo tiempo, montar una producción teatral de esta magnitud", reconoció González.

Sin embargo, enfatizó que el proceso se hizo posible gracias a contar con un equipo de personas talentosas, incansables y comprometidas con la misión de la compañía.

"Es importante subrayar que gracias al generoso patrocinio y apoyo incondicional de la familia LÓPEZ-CANTERA esta sala hoy abre sus puertas", subrayó.

También señaló que la misión principal de la sala es crear un centro cultural en el corazón de West Kendall, una comunidad que demanda mayor acceso a la programación artística.

"Nuestro propósito es ofrecer un espacio acogedor y dinámico para artistas, público y comunidad, donde se fomente la creatividad, se impulsen nuevos talentos y se apoye activamente a otros grupos locales dedicados a las artes escénicas."

El Absurdo como Espejo de la Frustración

Por su parte, el actor Gerardo Riverón compartió cómo abordó la construcción de su personaje, un anciano que cree haber encontrado una fórmula para salvar a la humanidad.

"El teatro del absurdo tiene de todo un poco: comedia, farsa, drama... puedes jugar con los diferentes géneros y es válido", afirmó.

Riverón basó su trabajo en la psicología del personaje, partiendo de sí mismo, pero asegurando una transformación completa. "El público no va a ver a Riverón por ningún lado".

El actor, quien ya había trabajado en una versión anterior de la obra, destaca la química natural con su directora y colega.

"Con Marilyn todo me resulta fácil y el trabajo se hace agradable. Ella además de una excelente actriz, es una excelente directora, con una gran imaginación y muy creativa", comentó sobre su proceso de colaboración.

Finalmente, sobre el mensaje que espera transmitir al público, Riverón deja abierta la interpretación.

"A nivel de mensaje puede interpretarlo como un viejo loco o como la frustración del ser humano, que se cree lo que ni remotamente es. También la ideología y las creencias te pueden llevar a un estado de locura, en fin".

La inmersión será total, ya que Marilyn Romero ha decidido utilizar todo el espacio como el área escénica y que el público esté inmerso en la situación de la obra, aprovechando al máximo la flexibilidad del nuevo Blackbox en esta prometedora inauguración.

Las entradas están a la venta en la web de Ticket Plate.