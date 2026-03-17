martes 17  de  marzo 2026
PATRIMONIO

Centro Kennedy cierra por dos años para renovaciones

Trump estampó su sello en el Centro Kennedy desde el inicio de su segundo mandato, como parte de una toma de control de instituciones culturales

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

Getty Images via AFP / Photo by Heather Diehl

La junta directiva, conformada por aliados elegidos por el propio Trump, también aprobó el nombramiento de Matt Floca como presidente del Centro Kennedy, en reemplazo de Richard Grenell.

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Trump anunció el mes pasado el cierre por renovaciones desde el 4 de julio, "tras lo cual comenzaremos simultáneamente la construcción del nuevo y espectacular complejo de entretenimiento", escribió en su red Truth Social.

Trump estampó su sello en el Centro Kennedy desde el inicio de su segundo mandato, como parte de una toma de control de instituciones culturales que su administración acusó de ser demasiado izquierdistas.

El republicano de 79 años se hizo a sí mismo presidente de la junta directiva del Centro, nombrado originalmente en honor al expresidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963.

En diciembre, la junta votó por renombrarlo como el Centro "Trump-Kennedy".

Artistas que ya estaban programados cancelaron sus actuaciones como respuesta y medios locales reportaron que la venta de entradas para los espectáculos cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de covid.

FUENTE: AFP

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