Casa Blanca anuncia que Kennedy Center pasará a llamarse Centro Trump-Kennedy

En los últimos meses Trump ha hecho varias referencias a un cambio de nombre del icónico Kennedy Center

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

Getty Images via AFP / Photo by Heather Diehl

WASHINGTON.- La Casa Blanca anunció el jueves que el Kennedy Center en Washington, una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos, pasará a llamarse Trump-Kennedy Center en honor al presidente Donald Trump. Recientemente, Trump demolió el Ala Este de la Casa Blanca para hacer un gran salón de baile y busca construir un gran arco triunfal.

El centro cultural, un imponente edificio blanco ubicado a orillas del río Potomac, lleva el nombre del presidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963. Inaugurado en 1971, cuenta con una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla durante una ceremonia de despedida en la Base Conjunta Andrews, Maryland, Estados Unidos, el miércoles 20 de enero de 2021.  video
Amazon-MGM estrena tráiler de documental sobre Melania Trump
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la junta directiva del Kennedy Center, integrada desde febrero por allegados a Trump, había votado por unanimidad el cambio.

"La decisión se tomó debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación", declaró Leavitt en un mensaje en X.

En los últimos meses Trump ha hecho varias referencias a un cambio de nombre del Kennedy Center.

A principios de diciembre, en la inauguración de un instituto de la paz que también había sido rebautizado en su honor, Trump se refirió a la famosa institución como Trump-Kennedy Center.

Al regresar a la Casa Blanca el pasado enero, Trump removió a los miembros demócratas de la junta directiva de la institución y destituyó a su presidente.

Este año presentó él mismo los galardones, otorgados al actor de Rocky Sylvester Stallone, a la leyenda de la música disco Gloria Gaynor y a la banda de rock KISS.

Unos días antes, en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre, Trump recibió un nuevo premio de la paz del organismo rector del fútbol y pronunció un discurso en el escenario.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025.
Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

