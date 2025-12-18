Casa Blanca anuncia que Kennedy Center pasará a llamarse Centro Trump-Kennedy

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

WASHINGTON.- La Casa Blanca anunció el jueves que el Kennedy Center en Washington, una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos , pasará a llamarse Trump -Kennedy Center en honor al presidente Donald Trump. Recientemente, Trump demolió el Ala Este de la Casa Blanca para hacer un gran salón de baile y busca construir un gran arco triunfal.

El centro cultural, un imponente edificio blanco ubicado a orillas del río Potomac, lleva el nombre del presidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963. Inaugurado en 1971, cuenta con una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la junta directiva del Kennedy Center, integrada desde febrero por allegados a Trump, había votado por unanimidad el cambio.

"La decisión se tomó debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación", declaró Leavitt en un mensaje en X.

En los últimos meses Trump ha hecho varias referencias a un cambio de nombre del Kennedy Center.

A principios de diciembre, en la inauguración de un instituto de la paz que también había sido rebautizado en su honor, Trump se refirió a la famosa institución como Trump-Kennedy Center.

Al regresar a la Casa Blanca el pasado enero, Trump removió a los miembros demócratas de la junta directiva de la institución y destituyó a su presidente.

Este año presentó él mismo los galardones, otorgados al actor de Rocky Sylvester Stallone, a la leyenda de la música disco Gloria Gaynor y a la banda de rock KISS.

Unos días antes, en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre, Trump recibió un nuevo premio de la paz del organismo rector del fútbol y pronunció un discurso en el escenario.

FUENTE: AFP