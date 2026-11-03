martes 3  de  noviembre 2026
MÚSICA

Don Omar confirma nuevas fechas de conciertos en EEUU

El artista y su equipo dieron a conocer nuevas fechas de las presentaciones que debieron ser pospuestas por motivos de salud

El reguetonero Don Omar.&nbsp;

El reguetonero Don Omar. 

Cortesía | Latin Íconos
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Don Omar confirma las nuevas fechas de sus conciertos en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, luego de que las presentaciones fueran pospuestas por motivos de salud.

El artista, junto a su equipo de trabajo, agradece profundamente las innumerables muestras de cariño, apoyo y comprensión recibidas por parte de sus seguidores, y anuncia que las presentaciones han sido reprogramadas de la siguiente manera:

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• 10 de noviembre de 2026: Ontario, California — Toyota Arena.

• 11 de noviembre de 2026: Las Vegas, Nevada — Michelob Ultra Arena.

• 13 de noviembre de 2026: Salt Lake City, Utah — Delta Center.

Asimismo, se confirma que los conciertos programados para esta semana se llevarán a cabo según lo previsto, sin modificaciones en sus fechas ni programación:

• 5 de noviembre de 2026: San José, California — SAP Center

• 6 de noviembre de 2026: Los Ángeles, California — Kia Forum

• 8 de noviembre de 2026: Phoenix, Arizona — Mortgage Matchup Center.

Boletos anteriores

Los boletos adquiridos para las fechas originales de los conciertos reprogramados serán válidos para las nuevas presentaciones, sin necesidad de realizar cambios.

Don Omar reitera su agradecimiento al público por la paciencia, el respaldo y el cariño demostrado, y espera reencontrarse muy pronto con sus seguidores para continuar compartiendo la música, la energía y los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

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