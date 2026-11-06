Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie, Angelina Jolie , Vivienne Jolie, Maddox Jolie y Knox Jolie posan para los fotógrafos al llegar al estreno de la película 'Eternals' el miércoles 27 de octubre de 2021 en Londres.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, dejó de usar el apellido de su padre voluntariamente. La joven de 18 años cambió legalmente su nombre de "Vivienne Marcheline Jolie-Pitt" a "Vivienne Marcheline Jolie", según documentos judiciales obtenidos y revisados por Entertainment Weekly.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Vivienne es la última de los hijos de los actores en modificar sus apellidos para adoptar el de Angelina Jolie, cuyo matrimonio con Pitt se rompió en 2016, dos años después de contraerlo y diez años después de haber iniciado su relación.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separan

El actor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay confirmaron el fin de su noviazgo luego de meses de especulaciones de la prensa. La pareja compartió un mensaje en formato de video a través de sus plataformas digitales para anunciar oficialmente su separación, concluyendo una historia de amor de seis años y una etapa como pareja que inició en 2020.

Ambos explicaron que la decisión de tomar caminos separados se produjo en términos de cordialidad, respeto y afecto mutuo, priorizando la estabilidad de su entorno familiar.

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Justin Timberlake anuncia documental sobre su vida

El cantante estadounidense Justin Timberlake estrenará el próximo mes de diciembre una serie documental de cuatro partes en la que promete revelar todos los detalles de su vida. El proyecto será producido por la plataforma Apple.

La producción incluirá una entrevista con Janet Jackson, en la que abordará, entre otros temas, el incidente del Super Bowl de 2004, en el que un fallo de vestuario dejó un pecho de la cantante al descubierto, según informó una fuente a la revista especializada.

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Don Omar confirma nuevas fechas de conciertos en EEUU

El cantante boricua Don Omar confirmó las nuevas fechas de sus conciertos en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, luego de que las presentaciones fueran pospuestas por problemas de salud. Las presentaciones han sido reprogramadas para el 10, 11 y 13 de noviembre, respectivamente.

El artista, junto a su equipo de trabajo, agradeció profundamente las innumerables muestras de cariño, apoyo y comprensión recibidas por parte de sus seguidores, y espera reencontrarse muy pronto con ellos para continuar compartiendo la música, la energía y los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

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Margaret Qualley y Jack Antonoff finalmente piden el divorcio

La actriz Margaret Qualley y el productor musical Jack Antonoff presentaron oficialmente la solicitud de divorcio a finales de octubre, según informó una fuente cercana a la pareja. La expareja, que comenzó su relación en 2021 y se casó en agosto de 2023, se separó en julio de este año, luego de casi tres años de matrimonio.

Antonoff ha sido vocal sobre cómo se sintió al interpretar canciones escritas sobre su relación con Qualley tras su ruptura. En mayo, su banda, Bleachers, lanzó un nuevo álbum titulado Everyone for Ten Minutes, que incluye varias canciones sobre esa relación.

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