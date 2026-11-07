sábado 7  de  noviembre 2026
OBITUARIO

Muere a los 52 años cineasta chileno Sebastián Lelio, premio Oscar por "Una mujer fantástica"

Sebastián Lelio se consagró internacionalmente con su filme "Gloria", cuya protagonista Paulina García recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en la Berlinale

El cineasta chileno Sebastián Lelio posa con el Óscar en 2018.

El cineasta chileno Sebastián Lelio posa con el Óscar en 2018.

AFP

SANTIAGO, Chile.- El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar a mejor película extranjera por "Una mujer fantástica", murió el viernes a los 52 años por "motivos de salud", informó su familia, sin dar más detalles.

Lelio, nacido en Argentina pero criado en Chile, falleció en Santiago.

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"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", informó su pareja, Amalia Kassai, en un comunicado en Instagram.

La fiscalía dijo a periodistas que investigaba en qué condiciones falleció el cineasta.

Lelio se consagró internacionalmente con su filme "Gloria", cuya protagonista Paulina García recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en 2013 en la Berlinale.

Pero el realizador alcanzó la gloria en 2018, al levantar el Óscar con "Una mujer fantástica", protagonizada por Daniela Vega, que cuenta la historia de una mujer transgénero que enfrenta la discriminación tras la muerte de su pareja.

El filme también recibió otros importantes galardones, como el Oso de Plata de la Berlinale (2017), el Goya en España y cinco premios Platino del cine iberoamericano.

Lelio destacó luego con producciones como "Disobedience" (2017), donde trabajó con Rachel Weisz y Rachel McAdams; "Gloria Bell" (2018), con Julianne Moore; y "El prodigio" (2022), con Florence Pugh.

"Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos", agregó la familia en un comunicado.

Lelio trabajaba en la película "Poeta Chileno", basada en el libro del novelista Alejandro Zambra.

FUENTE: Cpm información de AFP

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