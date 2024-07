Chiky Bombom sufre accidente de tránsito junto a su hijo Cartier

"Anoche fue una noche muy difícil. Seis individuos en un carro nos impactaron por la parte de atrás. Mi carro dio vueltas, yo traté en todo momento de mantener el control y la calma porque andaba con el niño. Gloria a Dios que el señor nos cubrió con su sangre. El carro dio muchas vueltas, yo traté como de meterlo para la orilla para no darle a otro carro y terminé dándole a la pared. Las gomas se explotaron. El tipo me dio tan duro que el aro de atrás del carro se salió, la goma se explotó, todas las bolsas de aire explotaron", comentó la influencer en un video que publicó en Instagram.

No hubo víctimas mortales

Chiky Bombom explicó que se encontraba con su hijo en un centro médico donde le estaban haciendo los exámenes pertinentes, pues los golpes que recibieron los dejó con dolores en varias partes del cuerpo.

"Estoy todavía asimilando la situación. Me encuentro en el hospital ahora mismo. Nos van a hacer exámenes porque nos duele la vida. Tengo un brazo cortado, me lo curaron un poquito. Me duele mucho el pecho. Al niño le duele mucho la espalda, le duele el pecho. Siento que para hablar me falta como al aire", agregó.

Asimismo, la presentadora de televisión resaltó que la amarga experiencia la hizo cuestionarse si se encontraba con vida o si el impacto le había causado la muerte.

"Yo no sabía si estaba viva, yo lo que tocaba era al niño. El niño me decía: 'mami estás botando sangre', y yo le decía: 'no importa, ¿pero tú estás bien?'. Hubo un momento que ya yo no podía hablar más, que el shock fue tan grande, el impacto fue tan grande que yo perdí como la noción del tiempo y Cartier fue el que habló con la policía, Cartier fue el que le explicó todo a la policía".

Manifestó que más allá del daño que sufrió el carro, no hubo ninguna pérdida qué lamentar. Agregó que aún está confundida porque nunca había experimentado una vivencia así.