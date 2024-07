Gabriel Soto se pronuncia tras ser hospitalizado de emergencia

"Hola a todos, ¿cómo están?. Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente el día de ayer (sábado) estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta, y derivado de eso tuve dolor de pecho, falta de aire, vómito; entonces, hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para chequear mis signo vitales y que me estabilizaran. Entonces, me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba", contó el intérprete a través de un video que publicó a través de varios stories en Instagram.