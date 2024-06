Chiquis agradece el apoyo recibido tras perder a su bebé

La cantante explicó que, con el pasar de los días, ha podido canalizar sus emociones y dedicarse el tiempo que necesita para avanzar.

"El día de hoy desperté sintiéndome más como yo, más normal, me subí a la bicicleta un ratito, así que ahí vamos poco a poco. Yo creo mucho en los planes de Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas, no me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante", escribió.

Igualmente, agregó que le da serenidad saber que su puesto responde a los tratamientos a los que se ha sometido por problemas de salud, y embarazarse es una posibilidad.

"Me da tranquilidad que mi cuerpo me está diciendo que sí puedo salir embarazada, eso es lo que me da mucha paz porque han pasado muchas cosas en mis ovarios y todo eso, pero mi cuerpo lo hizo naturalmente".

La pérdida

La tarde del sábado 1 de junio, Chiquis se vio en la obligación de cancelar su show en Albuquerque debido a una emergencia médica, la cual reveló horas después: sufrió un aborto espontáneo mientras se preparaba para el concierto.

"No sé ni cómo, ni por dónde empezar. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", dijo en un video que publicó en la red social.

Entre lágrimas, la cantante aseveró que aún está asimilando lo ocurrido. "Apenas tenía siete semanas de embarazo", agregó.

Chiquis explicó que durante la prueba de sonido comenzó a sentir un malestar, específicamente pinchazos en su vientre. Fue entonces cuando debió ser trasladada a un centro de salud para una evaluación.