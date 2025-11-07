Chiquis renace con el disco "Flores en mi alma"

MIAMI.- Chiquis presentó su nuevo álbum: Flores en el alma, un proyecto con el que asegura renace artísticamente en una exploración de ritmos como la cumbia, R&B y toques experimentales.

"Tenía que dar este gran giro, porque mi alma quería cantar canciones diferentes, canciones de luz, es música medicina, muy diferente a lo que he hecho, no es música regional mexicana, es pop folclórico", dijo en una entrevista que concedió a la revista People en Español.

"Nace de un renacer, de una caída, de vivir momentos difíciles el año pasado tras la pérdida de mi bebé, algo cambió en mí", manifestó.

"Todo es nuevo en mí"

Fénix es el segundo sencillo promocional y lo considera una de las piezas más íntima. "Representa esta nueva etapa en la que me levanté de las cenizas como muchos de ustedes me van a entender. Me siento libre, realizada, me siento que estoy volando".

Con el disco, la artista de 40 años quiere enviar un mensaje diferente: en el dolor también es posible hallar sanación. "Son letras personales que empezaron como poemas, cada canción es sumamente personal. Todo, hasta las fotos, los nombres de los canciones, es muy personal".

Chiquis reconoce que ya no es la misma artista, por lo que era importante que este álbum dejara ver esa nueva etapa.

"Ya no soy la misma de antes, todo es nuevo en mí, soy diferente mujer, diferente artista, diferente esposa, diferente hermana, he mejorado en ese aspecto, he soltado la responsabilidad que es lo más difícil, esa responsabilidad de sentirme como la segunda mamá. Los tengo que soltar, que sean y vuelen, y preocuparme por lo mío. Aprendí mucho a través de este camino de sanación. Aprendí que está bien si hay gente que no me entiende. No necesito la aprobación de nadie. NO soy la misma y se siente bonito".