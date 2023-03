Chris Brown lanza el celular de una fanática en su concierto

Durante el concierto, Brown invitó a una asistente a subir al escenario y a sentarse en una silla que se encontraba en el centro de la tarima. Mientras el cantante le bailaba y cantaba, la mujer sacó su celular para grabar el momento.

En el video logra verse como el intérprete de Look at Me Now le baja el celular a su invitada para que disfrutara del espectáculo.

Sin embargo, mientras el cantante continuó su show, la mujer volvió a sacar su celular para grabar su experiencia. Esta vez, Chris Brown no lo toleró y tomó el celular para luego lanzarlo hacia la multitud.

Aunque el video se corta, logra verse la expresión de la joven desconcertada por la reacción del artista, mientras se escucha al público reaccionar con asombro por lo ocurrido.

“No creo que a Chris Brown le gusten los teléfonos en el escenario”, escribió la persona que subió el video en Tiktok.

Gracias a otro video publicado en la misma red social, trascendió que la joven pudo recuperar su celular gracias a otra fanática que estaba en el concierto y encontró el dispositivo móvil.

En el video logra verse cómo la mujer aborda a la fan y luego de una breves palabras le entrega el celular. La seguidora que había estado en la tarima se sorprendió pues no esperaba hallar su teléfono, le agradeció y dio un abrazo.

Antecedentes

Chris Brown ha estado vinculado a varias denuncias de agresión y violencia.

En 2009, medios filtraron imágenes de Rihanna, quien entonces era su pareja, luego de que el cantante la golpeara una noche antes de la ceremonia de los Grammy. En las fotografías se podía apreciar a RiRi con varios golpes en la cara, un labio roto y un moretón en el ojo.

Brown alegó que tras decirle a la cantante que le había sido infiel, esta intentó patearlo y él reaccionó de forma violenta. No obstante, se declaró culpable de violencia doméstica.

En 2016, fue detenido luego de que una mujer hiciera una llamada de emergencia por agresión con un arma mortal; y en 2019 fue detenido en París luego de ser acusado de abuso sexual.

FUENTE: REDACCIÓN