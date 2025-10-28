martes 28  de  octubre 2025
Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé

Este es el primer hijo tanto para Evans como para su esposa, la actriz portuguesa, con quien contrajo matrimonio en septiembre 2023

Chris Evans y Alba Baptista.

Chris Evans y Alba Baptista.

Captura de pantalla/Youtube/E! News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Chris Evans asume el papel más importante de su vida. La estrella de Avengers y su esposa, la actriz Alba Baptista, se han convertido en padres tras dar la bienvenida a su primer bebé. El medio especializado TMZ fue el primero en informar la noticia.

Este es el primer hijo tanto para Evans como para su esposa, la actriz portuguesa.

Aunque se les relacionó públicamente por primera vez en enero de 2022, Evans y Baptista han mantenido su relación de manera muy discreta.

La pareja se casó en septiembre de 2023 en una ceremonia íntima celebrada en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts, según una fuente de la revista People. Por esa época, el protagonista de Capitán América se sinceró sobre su deseo de sentar cabeza y formar una familia.

"Eso es absolutamente lo que quiero: esposa, hijos, formar una familia. (...) Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores o escritores, la mayoría admite que no es de su trabajo de lo que están más orgullosos, sino de las relaciones; las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron", expresó Evans.

Informes posteriores revelaron que el actor decidió formalizar su relación con Baptista rápidamente después de conocerla, ya que supo de inmediato que ella era la persona indicada.

En una entrevista con Access Hollywood durante el estreno de su película Red One en 2024, le preguntaron si creía que algún día sería un padre 'superhéroe', como el personaje de su coprotagonista Dwayne Johnson.

"Sí, espero que sí. El título de padre es emocionante", comentó.

