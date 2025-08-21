jueves 21  de  agosto 2025
Chris Martin dice que Coldplay mantendrá la "Kiss Cam" en conciertos

A más de un mes de la captura infraganti de los ejecutivos de Astronomer siendo infieles en el concierto de Coldplay, Chris Martin se pronunció

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada. 

AFP/Ethan Miller/ Vía Getty Images

MIAMI.- Coldplay no solo es una de las bandas más importantes de la industria musical, también se convirtió en un referente al revelar, sin saberlo, una infidelidad en uno de sus conciertos durante la famosa dinámica de la Jumbotron Song, comúnmente conocida como la Kiss Cam.

Fue el 16 de julio cuando la historia de la banda se transformaría y marcaría uno de los momentos más inesperados de la cultura pop. Coldplay ofrecía un concierto en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, y durante una pausa musical para dirigirse al público, la Jumbotron Song captó a un hombre y una mujer abrazados de forma cariñosa.

"¡Guau, miren a estos dos!", dijo el vocalista en cuando la pareja fue enfocada.

Sin embargo, la reacción fue inesperada: la pareja se separó abruptamente, ella dio la espalda al escenario y él se agachó. A lo que Martín reaccionó confundido: "O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos".

El momento fue compartido por una usuaria de TikTok y se viralizó rápidamente. Internautas reconocieron los rostros y revelaron que se trataba del CEO de Astronomer, Andy Byron, y la directora de Recursos Humanos de la empresa, Kristin Cabot, ambos casados con otras personas.

"Vamos a seguir haciéndolo"

A más de un mes de aquel suceso que aún es motivo de referencias, chistes y memes en las redes sociales, Chris Martin, vocalista de la agrupación, volvió a referirse a la situación.

"Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle", dijo el músico durante una presentación en Kingston upon Hull, Inglaterra.

"Llevamos haciendo la Kiss Cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes", agregó.

De esta manera, Martin advirtió que la intención de el grupo es seguir utilizando la plataforma para conectar con los seguidores que asisten a sus conciertos.

