jueves 21  de  agosto 2025
Servando y Florentino anuncian su gira mundial “¡Se buscan! Vivos o inmortales”

Servando y Florentino prometen un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes éxitos que marcaron su carrera, así como la presentación de sus nuevos temas

Los cantantes venezolanos Servando y Florentino Primera durante la presentación de En tu ciudad World Tour, realizada el 30 de marzo de 2022 en el Helipuerto del Gran Meliá Caracas para hacerlo. La gira llevará al dúo por más de 50 ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Los cantantes venezolanos Servando y Florentino Primera durante la presentación de "En tu ciudad World Tour", realizada el 30 de marzo de 2022 en el Helipuerto del Gran Meliá Caracas para hacerlo. La gira llevará al dúo por más de 50 ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 

CORTESÍA ANDRY RAMOS
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Los reconocidos cantantes venezolanos y hermanos, Servando y Florentino Primera, sorprendieron a sus seguidores con el anuncio oficial de su nueva gira mundial titulada ¡Se buscan! Vivos o inmortales.

Este esperado tour dará inicio en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026, prometiendo llevar su música a diversos países de América, Europa y más allá.

La gira comenzará con un concierto en su ciudad natal, Caracas, Venezuela, donde se espera una gran celebración con sus fanáticos. Posteriormente, recorrerán múltiples países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México, Perú, Argentina y Chile.

Además, llevarán su música a importantes ciudades de Europa, como Madrid, Lisboa, Roma y París, así como a ciudades clave de Estados Unidos y Canadá. También visitarán destinos especiales como Curazao.

¡Se buscan! Vivos o inmortales

El nombre de la gira coincide con el título de su más reciente álbum, ¡Se buscan! Vivos o inmortales, un proyecto musical que refleja su versatilidad artística y la fusión de géneros como la salsa, el pop latino y el rock en español.

Este disco incluye colaboraciones con destacados artistas como Maelo Ruiz, Neutro Shorty y Rawayana, quienes aportan nuevos sonidos y frescura a la propuesta musical de los hermanos.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de venta de boletos, los seguidores de Servando y Florentino están ansiosos por asegurar sus lugares para disfrutar de esta experiencia única en vivo.

La dupla promete un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes éxitos que marcaron su carrera, así como la presentación de sus nuevos temas.

