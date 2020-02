Chris Robinson: "Cuando la música es buena, está viva"

Un regreso ciertamente inesperado, pues en el caso particular de la banda de Georgia no han faltado a lo largo de los últimos 30 años durísimas peleas entre los dos hermanos al frente de la banda, el vocalista Chris y el guitarrista Rich Robinson, dos de los últimos grandes héroes del rock más clásico que un lustro atrás finiquitaron al grupo por tercera vez dando por hecho que no volverían a hablarse nunca más.