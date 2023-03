Chris Rock responde a Will Smith por bofetada en los Óscar

En esta foto de archivo tomada el 27 de marzo de 2022, el actor estadounidense Will Smith abofetea al actor y comediante Chris Rock en el escenario durante la 94 entrega de los Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California.

LOS ÁNGELES.- Un año después de recibir una bofetada de Will Smith durante la entrega de los Óscar , el humorista estadounidense Chris Rock se tomó su revancha el sábado, 4 de marzo, en un monólogo difundido por Netflix.

Unos minutos más tarde, Smith recibió el Óscar a la Mejor interpretación masculina por El método Williams.

Luego se disculpó con Rock, pero fue vetado en los Óscar (que este año se celebran el 12 de marzo) por una década.

El humorista no presentó ninguna demanda y hasta ahora se había mantenido casi en silencio sobre el incidente.

Pero este sábado en un espectáculo en Baltimore, Rock replicó acusando a Smith de llevar a cabo una indignación selectiva, al afirmar que el actor estaba contrariado porque su mujer lo había engañado.

"Will Smith practica una indignación selectiva", dijo Rock en el monólogo difundido en directo por Netflix. "La gente me pregunta: '¿te dolió?' Todavía duele", agregó.

"Will Smith es bastante más grande que yo. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté a una audición para ese papel?", cuestionó el también guionista de 58 años.

El cómico explicó que Smith había sido objeto de burlas después de un episodio de podcast de su esposa, en el que la pareja habló de su relación y cómo le había afectado.

"¿Por qué hizo eso?", se preguntó el cómico, insistiendo en que tras ese podcast Smith fue insultado y su esposa fue tratada de vulgar y depredadora.

Agregó que había intentado ofrecer sus condolencias a Smith después de que esa infidelidad se hiciera pública.

Rock señaló que la animosidad de Pinkett Smith hacia él se había originado unos años antes, cuando ella le pidió que boicoteara los Óscar porque su esposo no había sido nominado por la película de 2015 Concussion (La verdad oculta).

"Ella dijo que un hombre adulto debería renunciar a su trabajo porque el esposo no fue nominado por Concussion. Entonces, (Smith) me da un golpazo", bromeó. "¿Qué diablos?, ¿hice algunas bromas al respecto?, ¿a quién le importa un carajo?. Así son las cosas; ella comienza, yo lo termino. Nadie la estaba molestando".

Rock dijo que, antes de la bofetada, siempre había amado a Smith, primero como rapero y luego como actor.

"Hizo algunas películas geniales. He apoyado a Will Smith toda mi vida", expresó el humorista, al acotar que ahora apoya al amo de esclavos que golpea al personaje de Smith en su última película, Emancipation (Hacia la libertad).

