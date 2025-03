Christian Nodal revela cómo conquistó a Angela Aguilar

MIAMI.- Mientras Christian Nodal hace caso omiso a las criticas que ha recibido por su relación con Ángela Aguilar , el intérprete no duda en expresar lo mucho que ama a su esposa, resaltando diversas cualidades que lo hacen sentirse afortunado de compartir con ella la vida.

"Vivimos en Estados Unidos. Ella tiene una gran cultura para la comida. Es de Zacatecas. No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera, también, de consentirme", comentó.

Por su parte, Nodal también compartió que es un amante del arte, por lo que en su tiempo libre le gusta pintar.

"Yo le hago cuadros. Le pinto cuadros (no sabía que tenía esa cualidad), lo descubrí hace poquito. Teníamos días de descanso y con el tiempo libre a mí me gusta leer, preparar carne asada (…) entonces, quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar", comentó.

¿Cómo conquistó a Aguilar?

Los presentadores del programa cuestionaron a Nodal sobre la manera en la que logró conquistar a la intérprete. Sin embargo, el hombre de 26 años alegó que cree que sus raíces fueron las responsables de lograr la unión.

"La verdad yo me lo sigo preguntando cómo le hice para conquistarla. Creo que somos bastante similares en muchos sentidos. Llevamos un estilo de vida bastante similar aunque ella empezó mucho antes que yo", señaló.

“Culturalmente yo creo que compartimos muchas cosas y nada, yo creo que es eso, que conectamos bonito", agregó.

Igualmente, insistió que para él es fundamental expresarle a diario su cariño.

"Yo le dejo saber lo bella que es, le dejo saber lo mucho que la amo. Que la aman todas las personas a su alrededor. Le dejo saber por qué es tan especial y tan importante en mi vida y nada, creo que de eso se trata mucho el amor, de simplemente dejarle saber".

También reconoció que pese a las obligaciones laborales, siempre tratan de tener tiempo para compartir.

"Cuando algo te importa siempre hay tiempo y cuando algo es prioridad pues también. Uno tiene que sacar tiempo de donde se pueda y creo que compaginamos bien en ese sentido, somos buenos compañeros el uno con el otro”.