Christina Applegate sobre esclerosis múltiple: "Vivo como en el infierno"

“Vivo como en el infierno. No salgo mucho, así que esto es un poco difícil, solo para mi sistema. Pero claro, el apoyo es maravilloso y estoy muy agradecida”, expresó Christina Applegate.

“Nunca me despertaré y diré: 'esto es increíble'. Solo te diré eso. Eso no va a suceder. Me despierto y lo recuerdo todos los días. Pero podría llegar a un punto donde funcione un poco mejor. En este momento me estoy aislando y así es como lo afronto, no yendo a ningún lado, porque no quiero hacerlo. Es difícil", agregó.

Christina Applegate agradece apoyo de amigas

Sobre el apoyo mencionado, destacó a tres amigas colegas: Linda Cardellini, Selma Blair y Jamie-Lynn Siegler, pero las dos últimas también padecen la misma patología.

Además de la enfermedad, Christina Applegate también trajo a colación su partición en la pasada edición de los Emmy, en la que fue ovacionada al presentar el premio a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia junto al presentador de la gala Anthony Anderson, con el que se acercó al escenario agarrada de su brazo.

“En realidad, me desmayé un poco. La gente decía: ‘oh, fuiste tan graciosa', y yo respondía: 'ni siquiera sé lo que dije'. No sé lo que estaba haciendo. Me asusté tanto que ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y me sentí realmente amada, fue algo hermoso”, recordó.

Embed

Con 49 años para la fecha, Christina Applegate informó el 10 de agosto de 2021 que padecía la enfermedad.

“Ha sido un viaje extraño, pero me ha apoyado gente que sé que también tiene esta enfermedad”, dijo Applegate. “Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue”, añadió. "Ahora les pido respeto a la privacidad mientras paso por esta situación, comentó en otra publicación.

Embed Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Embed As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Sobre la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple, conocida también como EM, afecta el sistema nervioso y suele resultar en afecciones físicas y cognitivas progresivas.

Más de 2,3 millones de personas han sido diagnosticadas con EM a nivel mundial, según la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Casi un millón de personas mayores de 18 años viven con un diagnóstico de EM en Estados Unidos, plantea la organización sin fines de lucro.