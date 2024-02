Cinco cosas a prestar atención en los Grammy

Pero nadie sabe si de hecho ganarán, y siempre hay lugar para sorpresas y rarezas en las más de 90 categorías de la noche.

Aquí una guía de lo que será la ceremonia del domingo en Los Ángeles:

Taylor busca hacer historia

Swift, artista estadounidense abrumadoramente famosa, opta a seis gramófonos este año, incluido el de álbum del año por su más reciente trabajo, "Midnights".

Si gana el prestigioso premio, sería su cuarta vez, más que cualquier otro artista. Romper ese récord significaría sobrepasar a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la lista de álbumes más premiados de la historia.

Su relación con Travis Kelce es una de las muchas razones por las que el nombre de Swift está en boca de todos, pero el jugador de la NFL no asistirá a la gala del domingo como su acompañante.

Kelce estará ocupado viajando para jugar en el campeonato Super Bowl de la liga de fútbol americano (NFL) el próximo fin de semana en Las Vegas.

"Me gustaría poder ir y apoyar a Taylor en los Grammy y verla ganar todos los premios a los que está nominada", dijo Kelce en una entrevista reciente.

¿Regresa Tracy Chapman?

La Academia de la Grabación entrega la mayoría de sus decenas de premios antes de la emisión, de más de tres horas de duración y repleta de actuaciones.

En el reparto está Luke Combs, el cantante de música country cuya ausencia en los principales premios de la noche fue una sorpresa.

Combs versionó el clásico de Tracy Chapman de 1988 "Fast Car" con un éxito rotundo, lo que le valió un único reconocimiento en la categoría country.

Se rumorea que la presentación de Combs incluirá a la propia Chapman, que rara vez aparece en público.

La audiencia también podrán disfrutar de una actuación de Billy Joel, quien recién sacó un nuevo sencillo, su primera música original en casi dos décadas.

Joni en el escenario

La famosa cantautora Joni Mitchell también dará una serenata en la ceremonia, su primera presentación en la gala pese a su relación de medio siglo con la Academia.

El ícono de 80 años recibió una nominación por su álbum grabado en vivo "Joni Mitchell at Newport", interpretado años después de un aneurisma que hizo temer que no podría cantar de nuevo.

Mitchell no es la única estrella veterana que busca un premio: dos compilaciones de Bob Dylan y Lou Reed compiten por el mejor álbum histórico.

El ganador de ese premio irá a los productores e ingenieros del álbum en lugar de los artistas, aunque el reconocimiento de su nombre podría potenciar sus oportunidades de ganar.

Lo mismo sucede con un video musical de "I'm Only Sleeping", de The Beatles, que no compiten por el premio, sino el director y los productores del video.

Chicas Barbie

Las mujeres tienen más representación que nunca en esta edición de los Grammy: SZA obtuvo nueve nominaciones, seguida de cerca por Swift, Olivia Rodrigo y boygenuis.

Pero es "Barbie" quien se alzó con las mayores chances de gramófonos, con 11 nominaciones.

La ecléctica y estelar banda sonora del multimillonario éxito taquillero le valió nominaciones a artistas como Billie Eilish, Dua Lipa, Ice Spice y el aspirante al Óscar Ryan Gosling.

Eilish ganó un Globo de Oro el mes pasado por su conmovedora balada "What Was I Made For?", que le valió nominaciones al Grammy a la mejor canción y a la mejor grabación, al igual que podría ganar una estatuilla de los Óscar el próximo mes.

Es poco común ganar tanto canción del año en los Grammy como mejor canción original en los Óscar. Entre quienes lo han logrado figuran Barbra Streisand con "The Way We Were" y Celine Dion con "My Heart Will Go On".

Y el Grammy va para... ¿Bernie?

Bernie Sanders -sí, el político estadounidense- tiene una segunda oportunidad de ganar un Grammy en la categoría de audiolibro y narración.

La lectura de "It's Ok to Be Angry About Capitalism" del senador izquierdista se enfrenta a los trabajos de Michelle Obama, Meryl Streep, William Shatner y Rick Rubin en una de las categorías más extravagantes de la noche.

Si gana la ex primera dama Obama, sería su segunda victoria en la categoría de audiolibros; su esposo Barack tiene tres.

También compite Trevor Noah, el comediante que presenta la gala por cuarto año consecutivo.

Noah perdió el premio al mejor álbum de comedia en 2020 a manos de Dave Chappelle, un año antes de comenzar su etapa como maestro de ceremonias de los Grammy.

En declaraciones recientes a People, Noah bromeó diciendo que su papel de anfitrión no es más que una campaña para ganar: "Todo ha sido una larga estafa".

FUENTE: AFP