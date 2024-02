Trevor Noah confiesa que ser anfitrión de los Grammy le genera estrés y emoción

"Es por mucho lo más estresante que hago, pero me encanta cada vez", dijo Noah a The Associated Press a días de la ceremonia del domingo. "Cada año hay un nuevo momento culminante y un nuevo momento que se incrusta en mi memoria".

Los Premios Grammy de 2024 se transmitirán en vivo por CBS, Paramount+, TNT y HBO Max desde la Arena Crypto.com de Los Ángeles. La ceremonia, con SZA como la más nominada con nueve menciones, será la cuarta edición consecutiva de Noah como anfitrión de los premios.

Noah dijo que espera con ansias las presentaciones en vivo, especialmente las de los artistas nominados Burna Boy, Billie Eilish, Dua Lipa y Travis Scott.

"Me encanta ver artistas que tienen una comprensión innata de lo diferente y poderosa que es la experiencia en vivo, y creo que Burna Boy es uno de esos artistas", dijo Noah. "Realmente sobresale en la transformación de la energía en vivo en un momento especial en el tiempo.

"Billie Eilish nunca ha dado una actuación a medias. Cada vez que está en el escenario, se siente como si estuviera viendo una viñeta de una película clásica. Es realmente pensado y es hermoso. Creo que Dua Lipa es una de las mejores intérpretes pop de nuestra época. Ella hace un trabajo fantástico para esta generación. Travis Scott definitivamente va a hacer algo loco, así que debemos prepararnos para eso. Los sintonizaría porque creo que (los Grammy) son una buena mezcla de predeciblemente increíble y luego impredeciblemente increíble también".

El momento de Trevor Noah

El comediante, famoso por ser anfitrión de The Daily Show de Comedy Central de 2015 a 2022, acaba de ganar un premio Emmy al mejor programa de humor y variedades por la última temporada del programa. Previamente ganó un Emmy en 2017 por presentar un programa derivado, The Daily Show - Behind the Scenes, que fue nominado como serie de variedades de formato corto.

Noah no solo es un anfitrión este año, también está nominado, con su álbum de comedia I Wish You Would compitiendo contra I'm an Entertainer de Wanda Sykes, Selective Outrage de Chris Rock, Someone You Love de Sarah Silverman y What's in a Name? de Dave Chappelle.

"He revisado todos los estatutos de los Grammy, y no hay nada que diga que ser el anfitrión te dará alguna ventaja para ganar el premio", bromeó Noah. "Creo que Dave Chappelle es el favorito porque siempre es el favorito, y con razón".

Si eso sucede, no esperen que Noah se queje de que perdió el Grammy ante Chappelle o que es la segunda vez que pierde un Grammy al mejor álbum de comedia ante él.

"No entiendo cómo vive la gente en un mundo en el que puedes perder algo que nunca tuviste. Nunca he ganado un Grammy. No tengo un Grammy. A menos que Dave Chappelle venga a mi casa y se lleve mi Grammy. Nunca podré perder el Grammy contra él", dice.

Los maestros de ceremonias de premiaciones han tenido algunos años difíciles recientemente, con La Bofetada que empañó los Óscar en 2022 y el comediante Jo Koy quien fue criticado en los Globos de Oro de este año.

El reto del anfitrión

"Creo que siempre fue difícil ser anfitrión. Siempre supuse que cualquier cosa podía pasar. Supongo que la naturaleza misma de la comedia siempre se ha sentido así para mí", dice Noah. "Nunca culpo al público. Puede que no disfrute de un público, pero nunca culpo a la audiencia".

Harvey Mason Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia de la Grabación, ha respaldado a Noah, calificando al comediante como un profesional total como anfitrión.

"No duda, nunca hay un contratiempo. Nunca hay tropiezos. Además, se relaciona muy bien con los artistas y con la comunidad musical, creo, porque es un fan, un apreciador y un amante de la música", dijo Mason.

Noah dice que está disfrutando de su vida después de The Daily Show, que incluye presentar el podcast de entrevistas What Now? with Trevor Noah, que ha tenido invitados como Dwayne "The Rock" Johnson, Bill Gates, Kerry Washington y DaBaby.

"Estoy tratando de construir una plataforma en la que me sienta realmente cómodo y en la que la gente se sienta realmente cómoda teniendo conversaciones honestas y abiertas entre sí", dice Noah. "Estamos un poco escasos de esa compasión por los demás como seres humanos".

FUENTE: AP