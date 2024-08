Cinco restaurantes con impresionantes vistas de Miami

Tulum Rooftop Bar and Restaurant at W Miami.

W Miami, un oasis urbano situado en el moderno distrito Brickell de Miami, abrió las puertas de Tulum Rooftop Bar & Restaurant, un nuevo concepto de restaurante americano moderno en la planta 15 del hotel. Inspirado en Tulum, ofrece vistas panorámicas de la bahía de Biscayne y del horizonte de Miami a través de sus ventanales y zonas de comedor al aire libre. El restaurante con espacio de interior y exterior presenta una estética orgánica con tonos terrosos, abundante vegetación, cálidos toques de madera y una armoniosa mezcla de elementos naturales y encanto contemporáneo. El menú incluye cocina americana moderna con influencias globales. Tulum abre para desayunos de 7:00 am a 11:00 a.m y almuerzos de 11:30 am a 3:30 pm. El servicio de cenas comenzará en otoño.

Level 6 | 3480 Main Hwy 6th floor, Coconut Grove

Situado en Coconut Grove, Level 6 es un oasis en la azotea y un restaurante de INK Entertainment Group que ofrece un toque moderno y urbano de la cocina española en un ambiente vibrante. Con unas vistas inigualables de Miami y la hermosa bahía de Biscayne, Level 6 ofrece un paisaje impecable, cocina española de alto nivel del chef Chris Tierney, música y programación de entretenimiento, y cócteles artesanales. Los comensales pueden disfrutar de platos como embutidos españoles, croquetas, tartar de atún, paella de mariscos y mucho más, mientras toman refrescantes bebidas. Desde una relajada puesta de Sol con aperitivos para compartir por la tarde hasta cócteles y tapas por la noche, Level 6 ofrece una hermosa escapada con su ambiente cálido y acogedor.

Casadonna | 1737 N Bayshore Dr 1st Floor

Casadonna es un restaurante inspirado en la costa italiana creado en colaboración entre Groot Hospitality y Tao Group. Situado en el barrio Edgewater de Miami, junto a la bahía de Biscayne, Casadonna cuenta con un amplio comedor al aire libre y un bar con vistas al mar que se extiende a lo largo de su terraza orientada a la bahía. Los comensales pueden disfrutar de la cocina italiana al estilo de la Riviera, con ingredientes frescos locales e importados de Italia. Casadonna transporta a los comensales con el espíritu de la dolce vita costera, desde una completa barra de crudos hasta cócteles y spritzes a medida, pasando por una amplia bodega de vinos.

Watr at 1 Rooftop | 2341 Collins Ave, Miami Beach

A la altura de las nubes, 18 pisos sobre la playa, Watr es un oasis flotante con vistas panorámicas sin obstrucciones del océano Atlántico. El restaurante de la azotea ofrece un menú inspirado en la cocina japonesa, con énfasis en el sushi y platos con otros sabores tradicionales. El restaurante, con capacidad para 395 personas, cuenta ahora con un techo totalmente retráctil que crea un ambiente íntimo sin parangón en Miami. Una amplia carta de cócteles complementa el espacio con una visión refrescante e innovadora de los ingredientes japoneses.