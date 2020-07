Cine: Oprah ayudará a adaptar "The 1619 Project"

"The 1619 Project" se lanzó en agosto de 2019 en un número de The New York Times Magazine para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de los primeros africanos esclavizados al continente americano. La empresa de gran alcance examinó cómo el impacto de la esclavitud moldeó y continúa impregnando todos los aspectos de la sociedad estadounidense. También, se convirtió en un podcast popular.

"Nos tomamos muy en serio nuestro deber de encontrar socios de TV y cine que respetaran y honraran el trabajo y la misión de 'The 1619 Project', que entendieran nuestra visión y nuestra profunda obligación moral de hacer justicia a estas historias", dijo Hannah-Jones en una declaración.

Hannah-Jones será una líder creativa y productora en el desarrollo de la película, serie de televisión, documental y mucho más inspirada en los informes. Winfrey también servirá como productora.

"Desde el primer momento en que leí 'The 1619 Project' y me sumergí en el trabajo transformador de Nikole Hannah-Jones, me conmovió, profundizó y fortaleció su análisis histórico de empoderamiento", dijo Winfrey.

"The 1619 Project" también se está adaptando a una serie de libros.