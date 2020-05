Oprah Winfrey lanza experiencia de bienestar virtual

“A principios del 2020, pasé nueve semanas viajando por el país, hablándole a la gente de cómo mantenerse bien y enfocado. Fue estimulante. Entonces la pandemia nos golpeó y nos sacudió a todos”, dijo Oprah Winfrey en un comunicado. “Ahora es más importante que nunca estar y mantenerse sano y fuerte. Juntos, vamos a reiniciar, reenfocarnos y encontrar la claridad para las cosas más importantes".

La gira de Winfrey, “Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus”, comenzó a principios de año y pasó por arenas como el Barclays Center en Brooklyn y The Forum en Inglewood, California. Incluyó conversaciones uno a uno con Michelle Obama, Dwayne Johnson, Lady Gaga y otras estrellas.

Durante las experiencias virtuales, Oprah Winfrey abordará temas como el cuidado personal durante la pandemia, conectarse con la gente en medio del distanciamientos social, comprometerse a tener un estilo de vida saludable y otros.

Los invitados especiales se anunciarán próximamente. Los interesados en unirse a la experiencia pueden inscribirse en ww.com/oprah.