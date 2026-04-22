miércoles 22  de  abril 2026
SÉPTIMO ARTE

Cineasta Payal Kapadia preside el jurado de la Semana de la Crítica de Cannes

Kapadia estará al frente de un jurado integrado Théodore Pellerin, Ama Ampadu y Donsaron Kovitvanitcha

La cineasta india Payal Kapadia, miembro del jurado del 78º Festival de Cine de Cannes, sube al escenario durante la ceremonia de inauguración y la proyección de la película Partir un Jour, presentada fuera de competición en la 78ª edición del Festival de Cannes, el 13 de mayo de 2025.&nbsp;

La cineasta india Payal Kapadia, miembro del jurado del 78º Festival de Cine de Cannes, sube al escenario durante la ceremonia de inauguración y la proyección de la película "Partir un Jour", presentada fuera de competición en la 78ª edición del Festival de Cannes, el 13 de mayo de 2025. 

AFP/ Sameer AL-DOUMY

PARÍS.- La cineasta india Payal Kapadia presidirá el jurado de la sección la Semana de la Crítica en el próximo Festival de Cannes, donde su segundo largometraje, All we imagine as light, obtuvo el Gran Premio, indicaron este miércoles los organizadores.

Kapadia estará al frente de un jurado integrado por el actor quebequés Théodore Pellerin, el cantautor Oklou, la productora ghanesa-británica Ama Ampadu y el periodista y director del Festival Mundial de Cine de Bangkok, Donsaron Kovitvanitcha, agregaron en un comunicado.

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"Mi trayectoria como cineasta recibió apoyo desde el principio con la selección de mis trabajos en festivales de cine. Gracias a ello, tuve la oportunidad de conocer a otras personas como yo de todo el mundo y pude crear una comunidad de futuros colaboradores", indicó Kapadia.

Nombramiento

Los organizadores destacaron la capacidad de la cineasta india para crear, con tan solo seis largometrajes, "una obra donde la poesía contrasta con su visión política inquebrantable de su país".

La directora destacó que la erosión que sufre el cine independiente en todos los países convierte "en un acto de resistencia" el apoyo a las óperas primas de los cineastas, labor que ejerce la sección la Semana de la Crítica.

"Las primeras películas suelen ser más libres, más audaces y valientes, y con luz propia. Defenderlas es esencial", agregó la cineasta.

FUENTE: EFE

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