Agrupación infantil Pica-Pica presenta en Miami el espectáculo "Hola Caracola"

MIAMI.- La agrupación infantil Pica Pica , conformada por Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, llega a Miami con el espectáculo Hola Caracola, el cual promete divertir a toda la familia. El show tendrá lugar en el James L. Knight Center el 26 de abril.

Los artistas también tendrán una cita el 3 de mayo en el Alex Theatre de Los Ángeles .

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Este será el primer espectáculo que el grupo ofrece a sus seguidores en Estados Unidos, lo que significa una oportunidad valiosa para encontrarse con la comunidad hispana.

"Es una gran ilusión porque habíamos llegado hasta México y queríamos terminar de ascender en el mapa y encontrarnos con todo ese público latino que tanto nos quiere y que desde hace años nos viene reclamando desde distintas ciudades, como Miami, Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York y toda la zona de Texas", comentó Nacho en entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Espectáculo

Como parte de su esencia, el trío promete que toda la familia conectará con el show, que además tendrá actividades inmersivas.

"Creo que el espectáculo va a estar lleno de sorpresas, porque es la primera vez que este público, tanto en Los Ángeles como en Miami, nos va a poder ver. Viajamos con nuestros amigos, tenemos un cuerpo de baile. Es espectáculo es muy interactivo y no solo para los niños, sino también para el adulto. La idea es que el espectáculo sea de unión y diversión familiar, que hasta los abuelos puedan cantar las canciones, bailar con nosotros, con sus hijos y nietos. Son 15 años y trabajamos para que sea una fiesta familiar", explicó Belén.

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En Miami, la agrupación contará con Periko y Jessi, junto a su pequeño hijo Milo de cinco años, y a las icónicas Payasitas Ni Fu Ni Fa. Estas colaboraciones prometen hacer de Hola Caracola un momento que marcará a los infantes y que atesorarán por muchos años.

"Las Payasitas nos propusieron la colaboración desde Miami y dijimos que sí. No tenemos la suerte de conocerlas personalmente, así que estamos seguros de que será una fiesta. Estarán las Payasitas Ni Fu Ni Fa, que estamos encantados de conocerlas, y también Periko y Jessi, así que tres agrupaciones infantiles y esperamos que sea una fiesta en familia", agregó Emi Bombón.

Sobre las sorpresas y guiños que la agrupación pueda tener con el público hispano, Nacho sostiene que cuentan con un repertorio variado y con ritmos latinos.

"En nuestro repertorio tenemos canciones que son bastante latinas y que utilizan percusiones y ritmos orgánicos que nos gustan usar. Por supuesto, el espectáculo va a ser en español, que es como nos conocen", explicó.

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Por su parte, Emi sostuvo que esta oportunidad les permite: "reivindicar nuestros orígenes que son latinos, así que a celebrar con todas las familias".

Por su parte, Belén, quien es de España, aseguró que el concierto será un espacio que recibirá con los brazos abiertos a toda la comunidad hispanohablante. "Habrá guiños para toda esta población y para las situaciones políticas también, porque allá, en Estados Unidos, siempre se está viviendo un contexto social especial, así que siempre hacemos alusión a ello desde el humor y la diversión".

Sobrevivir a la era digital

En un contexto mundial en donde hoy los más pequeños están expuestos a las pantallas y contenidos no tan infantiles, Nacho, Emi y Belén luchan para promover la infancia segura y generar espacios de conexión con los niños.

"Es un trabajo arduo porque es algo que se está descontrolando cada vez más. Hay mucha información dando vueltas y la verdad es que nosotros lo tomamos en serio, intentamos hacer un contenido responsable, pero siempre es el adulto quien siempre pone a disposición los distintos dispositivos tecnológicos", comentó Emi.

"Creemos que tiene que ser la familia, la sociedad, entre todos, quienes tenemos que usar con cierta responsabilidad todo este material que a día de hoy es mucho. Si bien ha cambiado muchísimo de diez, cinco años para acá, tenemos que poner la firmeza, las ganas y la manera de compartir mejor toda la información y contenidos que se ven hoy en redes", añadió.

Pica Pica aspira poder sumar nuevas fechas en su paso por Estados Unidos. No obstante, tienen confirmado en los próximos meses conciertos en Argentina en julio, y luego una gira nacional en España.