Cineasta presenta documental sobre cárceles en Venezuela

“Me inspiré mucho con el testimonio del diputado Gilber Caro, porque los venezolanos venimos atravesando una ola de gran violencia en el país, y su historia es un ejemplo de resiliencia y de cómo se puede dejar de ser victimario para aportar a la sociedad a través del trabajo social. Yo le dije a Gilber que quería hacer un documental sobre su vida y la realidad de las cárceles. Y él comenzó a reírse y me respondió que si quería narrar eso, tenía que conocer de primera mano lo que se vive en los penales en Venezuela, y ahí comencé a darle vida al proyecto”, recordó Andrés Figueredo, quien inició el rodaje en El Rodeo, centro penitenciario ubicado en las afueras de Caracas.

Reos armados, drogas, y niños expuestos a la violencia, son solo algunas de las impactantes imágenes que el joven cineasta venezolano pudo retratar en el transcurso de 8 años y que quedan expuestas en La Causa, documental que se estrenó el pasado 20 de octubre, y que actualmente se puede ver en iTunes, Amazon, Google Play, Vimeo On Demand y Movistar+ en España.

“Quiero enseñarle al mundo que las cárceles en Venezuela no son lugares de transformación y reinserción social, son escuelas del delito. Es más, cuando entras, no hay clasificación del delito. Por lo que un joven que ingresa por robar un celular termina conviviendo y aprendiendo con un asesino en serie que cometió 10 homicidios. Es dramático lo que sucede”, agregó Andrés Figueredo.

Andrés Figueredo Thomson .jpeg El cineasta Andrés Figueredo Thomson expone la cruda realidad de las cárceles en Venezuela en su documental La Causa. Iván Pedraza/ DLA

Derribando el temor

Dejando de lado el miedo que le causaba el mundo que estaba explorando y al que se exponía, Andrés Figueredo logró generar una relación de empatía única con los pranes (jefes de las mafias carcelarias), lazo que lo ayudó a acceder y capturar situaciones que no dejarán indiferente a ningún espectador del documental.

“El nivel de riesgo que asumí era grande, pero el nivel de compromiso era aún mayor. El haber visto lo que vi y haber sido testigo de la crisis humanitaria en estos penales me hizo imposible ignorar el problema. Me comprometí con las historias, con la causa y llegué a la conclusión que el miedo se vence con perseverancia y fe”, dijo el cineasta, a lo que agregó:

“Hay que recordar que en Venezuela hay cárceles en las que el Estado no tiene el control, es decir, los mismos presos son quienes establecen sus leyes y sistema de vida. Las condiciones de hacinamiento son infrahumanas. Yo visité 11 cárceles en total con el fin de demostrar que no era una situación aislada, sino que es una realidad generalizada y una falla sistemática del Estado”.

¿Cómo es posible que los reos tengan el mismo calibre de armas que la Guardia Nacional Venezolana? Es una de las interrogantes que plantea La Causa, y que Andrés Figueredo explora desde las penitenciarías donde da cuenta que la corrupción, es uno de los flagelos que impide que estos lugares se conviertan en reales centros de reinserción social.

“En Venezuela se llegó a un extremo de corrupción en el sistema penitenciario. Es triste porque allí hay personas que tienen mucho potencial de reconstruir y mejorar su vida”, dijo el cineasta, quien espera que el documental ayude a mejorar la realidad de las cárceles en toda América Latina.

Trabajo social

Andrés Figueredo Thomson asegura que la labor social es la clave para transformar la realidad, por eso junto a su equipo de trabajo decidió aportar estudios de música dentro de la Penitenciaría General de Venezuela e implementación deportiva en diversos penales, para ayudar a transformar y mejorar la vida de los reos.

“Todos los fondos recaudados en el documental están destinados a una organización no gubernamental llamada Free Convict. Yo soy un luchador por mi país, no soy parte de ningún movimiento político ni creo en los partidos. Creo en construir a través del trabajo y la labor social, porque considero que las ideologías hacen mucho daño. Quedarte con un solo dogma de pensamiento y pensar que esas ideas van a ser la solución a los problemas de una nación me parece un pensamiento muy arcaico. Regresaré a mi país a pesar de que dar a conocer este documental pueda dejar al descubierto una realidad que los gobernantes quieren evadir”, finalizó.