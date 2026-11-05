Cinema Venezuela celebra décima edición representado a la diáspora en el Sur de la Florida

MIAMI.- La muestra cinematográfica Cinema Venezuela anunció la celebración de su décimo aniversario, consolidándose como la única plataforma dedicada exclusivamente a la difusión del cine venezolano en los Estados Unidos.

El encuentro se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Bill Cosford Cinema, ubicado en la Universidad de Miami en Coral Gables. La iniciativa marca una década de labor ininterrumpida en la preservación de la memoria visual y la identidad cultural de la nación caribeña dentro del sur de Florida.

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En esta edición especial, el evento adquiere una dimensión social al sumar esfuerzos con la organización I Love Venezuela Foundation para recaudar fondos destinados a los damnificados por los sismos registrados en territorio venezolano el pasado 24 de junio de 2026.

Homenaje a Miguel Ángel Landa

Durante la presentación oficial del programa, la organización dio a conocer que el Reconocimiento 10mo Aniversario será otorgado al veterano actor venezolano Miguel Ángel Landa en honor a su destacada trayectoria en la cinematografía nacional.

Asimismo, se reveló el afiche y la identidad gráfica conmemorativa creada por el diseñador MAGO, autor de la imagen visual original de la muestra.

A lo largo de diez años de trayectoria, Cinema Venezuela se ha establecido como un punto de encuentro para la diáspora y la comunidad hispana en Florida, proyectando producciones recientes que reflejan las realidades y narrativas de la cinematografía venezolana contemporánea.