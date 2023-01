Coautor de "Sessions #53" revela detalles de la letra

"Shakira me escribe, me dice que Bizarrap quiere hacer como una colaboración con ella... entonces, (me dice) que si quería participar. Yo le dije: 'pues claro, obviamente'. Con Bizarrap yo vengo hablando casi desde dos años, pero solamente hablando... pero nunca habíamos acordado. Hasta que nos vimos el año pasado, con él, en Barcelona y con Shakira y... pasó lo que tenía que pasar", contó Keityn en el programa MoluscoTV.