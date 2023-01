Tema de Shakira se ubica como mejor estreno latino en YouTube

La producción musical se estrenó la noche del 11 de enero en YouTube, tanto la colombiana como el argentino anunciaron la nueva producción musical un día antes en redes sociales y al salir en la plataforma de video, en la primera hora alcanzó más de 16 millones de reproducciones y en 19 horas registró 38 millones de vistas. Hasta ahora, cuenta con 68 millones.

"Ha superado con creces el récord que ostentaba hasta el momento el famoso Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que en las primeras 12 horas desde su publicación alcanzó 24,8 millones. En menos de 10 horas, el tema de Shakira y Bizarrap ya había superado los 25 millones: el primer millón lo alcanzó en solo ocho minutos", informó ABC.

Además del éxito en YouTube, Shakira compartió este viernes que BZRP Music Sessions #53 se ubica en el Top 50 de Spotify.

"Gracias al increíble @bizarrap, @sonymusiclatin, @daleplayrecords y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", expresó la colombiana en su cuenta de Instagram.

Y aunque Shakira, una vez más, aborda su ruptura sentimental con el exfubolista Gerard Piqué a través de su música, este nuevo tema menciona directamente frases asociadas con el español y su novia, Clara Chía.

"Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, (lo siento, bebé) hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la barranquillera en la primera parte de BZRP Music Sessions #53, cuando -luego- en la segunda estrofa termina mencionado a Piqué a través de la palabra "salpique".

"Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", continúa la letra.

Luego, la colombiana aborda los problemas mediáticos que surgieron tras la ruptura sentimental al cantar acerca de temas como la prensa, deuda en Hacienda y finalmente sobre la nueva pareja del exdefensa del FC Barcelona, Clara Chía, con otra palabra encriptada: "claramente".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", interpreta Shakira.

