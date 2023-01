"Flowers" de Miley Cyrus destrona canción de Shakira

Pero, aunque la estadounidense desplazó la catarsis de Shakira del primer lugar, Flowers también hace referencia a un renacer después del desamor: Miley hace uso de su talento para plasmar en la música cómo fue superar su separación del actor Liam Hemsworth, con quien tuvo una relación de más de 10 años.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus comenzaron su noviazgo a los 16 años, y en diciembre de 2018 formalizaron su unión. Sin embargo, la ruptura definitiva llegó a los ocho meses de la boda.

En Flowers, Miley se pasea por el proceso que toma salir de una relación tóxica, y reivindica la necesidad del amor propio.

A diferencia de la colombiana, Miley no menciona a Liam; pero se sabe que es para él pues la canción fue estrenada el 13 de enero, día en el que el actor cumplió 33 años. “I can love me better than you can” (puedo quererme mejor que tú), reza uno de los versos.

Separación de Miley y Liam

Durante una entrevista al programa de radio The Howard Stern Show, la exestrella Disney habló sobre lo que la llevó a comprender que su relación se había terminado.

“Nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió”, recordó durante la entrevista en diciembre de 2020.

La también actriz comentó que aquel suceso marcó fuertemente su vida, pues nunca imaginó tener que enfrentarse a perder todo lo material.

“Cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Por ejemplo, tenía Polaroids de Elvis que logré que me regalaran las abuelas de un par de amigos. Porque yo siempre me he hecho amiga de las abuelas para conseguir los productos de los artistas que amo”, agregó.

"Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio. Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Y al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego”, continuó Cyrus, quien enfatizó que se aferró al amor de Liam pues de ese hogar lo único que había podido salvarse eran ellos dos.

Recalcó que aunque no entendía el propósito que había detrás de ese incendio, decidió aferrarse a lo que le quedaba y no cerrar un capítulo importante de su vida. No obstante, señaló que aunque sabe que su relación ya no funcionaba, siempre lo amará.

“Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas”, manifestó.

