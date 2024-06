Coldplay prepara para el lanzamiento de "Moon Music", un disco sostenible

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coldplay (@coldplay)

Disco sostenible

Sobre su compromiso con el medioambiente, Coldplay reveló que se esforzaron para que este lanzamiento físico fuera más ecológico.

En un comunicado dieron a conocer que cada LP está elaborado con 140 gramos de nueve botellas de plástico PET recicladas; mientras que la versión en compacto será el primero EcoCD creado con policarbonato reciclado al 90%. Ambos materiales fueron obtenido de desechos postconsumo.

La agrupación también develó que la primera edición del disco (EcoRecord rPET LP y EcoCD) será limitada, numeradas de forma individual y producidas: "en una especificación más alta".

"Moon Music es la continuación del álbum de Coldplay de 2021 producido por Max Martin Music Of The Spheres, que debutó en el No. 1 en el Reino Unido y Australia, y en el No. 4 en el Billboard 200. Su sencillo “My Universe” con BTS alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Hot 100", reseñó la revista de música Billboard.

Desde hace un año, Martin ha estado hablando sobre el ambicioso trabajo que Coldplay ha hecho. Y en enero, señaló que este sería el segundo LP en la serie Music of the Spheres.