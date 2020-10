Colombiana Danna García dice que fue víctima de acoso

Danna García contó la experiencia en una entrevista que le hizo Jomari Goyso para el programa Sal y pimienta, de Univision.

"En Los Angeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Angeles", afirmó.

La actriz explicó que no hizo público lo sucedido por recomendación de su mánager.

"En ese momento yo le conté a mi mánager y me dijo: ‘de eso no se habla, next (lo próximo). ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next'", aseveró.

2020 ha sido un año fuerte para Danna García, ya que en dos ocasiones fue diagnosticada con coronavirus. La actriz también ha manifestado su deseo de ser madre otra vez, pero los médicos no lo aconsejan por el momento ya que aún lidia con las secuelas del virus.