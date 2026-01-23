viernes 23  de  enero 2026
Comediante Martin Short revela que casi arruina la boda de Selena Gómez

El actor compartió una graciosa anécdota de la boda, que describió como "preciosa" hasta que cometió un gran error con la comida que pudo arruinarla

De izquierda a derecha: Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez presentan el premio a Mejor actor en una serie de comedia durante la 76 edición de los premios Emmy el domingo 15 de septiembre de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

AP/Chris Pizzello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!, el comediante y actor Martin Short reveló que casi arruinó la boda de su coprotagonista de Only Murders in the Building, Selena Gómez, y su esposo Benny Blanco, debido a un percance con la comida.

“La boda fue perfecta y hermosa (...) Si ibas en grupo, como nosotros, el elenco de la serie, éramos unas 12 personas. Y había un pastel de bodas cerca de nuestra mesa, pero era un pastel pequeño. Supuse que habría un pastel de bodas para cada sección en la parte de atrás”, relató.

Entonces, continuó, su compañero de reparto y viejo amigo Steve Martin anunció que era su hora de partir, a lo que Short respondió diciendo que no se podía ir sin un trozo de pastel.

"Tenía un tenedor en la mano. Y corté el pastel de bodas, un lado, luego el otro, y entonces toda la gente de nuestro grupo gritó: ‘¡Marty!’ Era el pastel de bodas”, explicó.

A continuación, se mostró en la pantalla una foto del pastel con forma de corazón que decía Recién casados, en la que se veía una gran porción cortada en un lado y la marca de un tenedor, lo que provocó exclamaciones de asombro entre el público del programa.

Entre risas de la audiencia, el actor explicó que intentó arreglarlo él mismo con el utensilio; sin embargo, tuvieron que recurrir a los organizadores de boda y al chef para solventarlo.

"Luego le hicieron una cirugía. Quedó como un pastel de bodas de Hollywood; era hermoso, pero ahora le hicieron un pequeño arreglo", bromeó.

Boda del año

La fundadora de Rare Beauty y Blanco se casó en una ceremonia de ensueño luciendo diseños personalizados de Ralph Lauren.

Además de Short y Martin, entre los asistentes también se encontraban otros amigos famosos de Gomez y Blanco, como Taylor Swift, Paul Rudd y Ed Sheeran.

Durante la ceremonia, Short dio un discurso junto con Steve Martin, también miembro del elenco de OMITB.

