Comienza el Miami Jewish Film Festival

El Miami Jewish FilmFestivalcelebra su 29ª edición, del 14 al 29 de enero, con una amplia selección de producciones fílmicas que recogen el quehacer cinematográfico de directores y guionistas que denotan la riqueza cultural judía.

Este año, el Festival presenta 139 películas de 20 países, incluidos 105 largometrajes y 34 cortometrajes, con 15 estrenos mundiales y otros tantos en Norteamérica y Estados Unidos.

El festival comienza con la proyección de Once Upon My Mother, un éxito de taquilla en Francia, que celebra el poder transformador del amor maternal.

El cierre del festival está a cargo del drama israelí The Ring, ganador del Premio Emmy Internacional, una poderosa y emotiva odisea que sigue el viaje de un padre y su hija desde Tel Aviv hasta Budapest en busca de un anillo de oro que una vez salvó a su familia durante el Holocausto.

En la programación del festival sobresale el estreno mundial del documental biográfico From Cuba to America, realizado por Jerry Levine, sobre la vida de George Feldenkreis, el cerebro detrás del éxito de la marca Perry Ellis International.

También denotan los estrenos de Influenced, una hilarante comedia y de gran corazón protagonizada por Jill Kargman, Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Matt Damon y David Krumholtz. La directora Rachel Israel y Jill Kargman asisten al esperado estreno mundial.

Entre los invitados internacionales de este año se encuentran Amanda Peet y el director Matthew Shear, quienes presentan la comedia romántica Fantasy Life, que también cuenta con Judd Hirsch, dos veces nominada al Óscar, Alessandro Nivola y Jessica Harper.

Peet también trae una proyección especial y nostálgica de Igby Goes Down. La reconocida productora Nancy Spielberg y el galardonado cineasta israelí Tom Shoval asisten al estreno de su oportuno nuevo documental A Letter to David, que sigue la historia de David Cunio, secuestrado de un kibutz israelí el 7 de octubre de 2023.

Una sólida selección de estrenos mundiales define aún más esta edición cinematográfica, entre ellos Jerusalem ’67, un absorbente suspense histórico del director Oded Raz; Mahler in New York, un documental musical de Hilan Warshaw; y Tropical Paradise, otro impactante documental suspense del panameño de Abner Benaim.

Consulte el portal www.miamijewishfilmfestival.org para obtener información detallada sobre películas, horarios y entradas.

Premio de críticos

Cinco producciones cinematográficas fueron seleccionadas para competir por el Premio de la Crítica 2026, de cuyo jurado DIARIO LAS AMÉRICA es miembro por undécimo año.

Amrum: Ambientada en la austera belleza de una isla del mar del Norte, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, este emotivo filme cuenta la historia del colapso del fascismo a través de los ojos de un niño atrapado entre la inocencia y la ideología impuesta.

Holding Liat: Pocas veces un documental ‘compite’ con largometrajes. Holding Liat narra la desesperante espera de unos padres israelí-estadounidenses que aguardan por recuperar a su hija y el esposo tras ser secuestrados por Hamás en el brutal asalto del 7 de octubre de 2023.

Orphan: Con una cinematografía acogedora e impecable, el realizador húngaro László Nemes narra la historia del adolescente Andor, que, en medio de los días posteriores a la invasión de la Unión Soviética a Hungría en 1957, vive aferrado a la esperanza de recuperar a su padre, que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial.

The Sea: Esta extraordinaria película cuenta la historia de Khaled, un niño palestino de 12 años que se entusiasma al unirse a una excursión escolar para ver el mar por primera vez. Sin embargo, en un puesto de control militar israelí los soldados declaran inválido su permiso de entrada y lo obligan a regresar, mientras sus compañeros de clase continúan el viaje. Decidido a seguir adelante, Khaled emprende solo el camino hacia el mar. Su padre, un palestino indocumentado que labora en Israel a escondidas, arriesga ser arrestado al salir en busca de su hijo desaparecido.

Two pianos: Este filme francés cuenta la historia de Mathias, un virtuoso pianista que se hizo famoso en Asia y regresa a su ciudad natal de Lyon para realizar una presentación muy especial, pero tropieza con el pasado dado por una historia de amor imposible.

Otras amenidades

El Festival propone otra vez combinar cine y artes escénicas y presenta el estreno en Norteamérica de Hold On to Your Music, acompañado de una actuación en vivo de piano clásico. Los cineastas Josh Aranson y Adam R. Wood participan en la presentación junto a la pianista Mona Golabek, protagonista del filme.

Entre las presentaciones especiales del Festival se encuentra The New Yorker Theater: A Talbot Legacy, una inspiradora crónica visionaria dada por una pareja judía cuya pasión transformó la cultura cinematográfica estadounidense.

El documental se proyecta junto a una función especial de A Man Escaped, presentada por el fundador del Miami Film Festival, Nat Chediak, quien también aparece de manera destacada en la película.

Muy especiales

El programa de este año incluye varios filmes que figuran o figuraron en las listas a candidatas al Premio Óscar 2026, entre ellas la audaz y controvertida selección de Israel The Sea, la húngara Orphan y la polaca Franz, que recoge un audaz retrato de Franz Kafka.

Entre los cineastas internacionales distinguidos que participan este año se encuentra el ganador del Óscar Juan José Campanella, quien participa en un panel con motivo del estreno en Norteamérica de Bibas: Murdered for Being Jewish, un poderoso relato sobre la familia argentina Bibas, víctimas de los ataques de Hamás en Israel.

Asimismo, resalta la sección cinematográfica Made in Florida con el estreno de Sheitel: The Beauty in the Hidden, que explora el significado del uso de pelucas por mujeres judías en Miami; Parting the Waters, un inspirador retrato del recorrido de la floridana Michele Kupfer hacia los Juegos Macabeos; Baseball Mensch: The Marty Lurie Story, una mirada entrañable al legendario narrador de las Grandes Ligas; y el aclamado Death & Taxes, de Justin Schein, con Robert Reich, Paul Krugman, David Stockman y Grover Norquist, que denota un necesario enfoque sobre la riqueza, la política fiscal y la desigualdad.

Destaca la competencia Next Wave del Festival, cuyo jurado está compuesto por jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de entre 21 y 35 años.

Este año el festival presta especial atención al cine francés con la selección titulada Focus on France, que presenta 14 nuevas películas aclamadas.

En colaboración con el Holocaust Memorial Miami Beach, el festival ofrece varias proyecciones gratuitas dedicadas a la educación sobre el Holocausto. La programación incluye el estreno de Disposable Humanity, que examina el devastador legado del programa Aktion T4, seguido de un panel con el director Cameron S. Mitchell, moderado por la Miami Jewish Abilities Alliance.

También se estrena This Ordinary Thing, una emotiva película que da vida a los testimonios de personas que arriesgaron todo para salvar judíos durante el Holocausto.

Consulte el portal www.miamijewishfilmfestival.org para obtener más información y acceder a las entradas.