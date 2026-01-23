El teatro cubano: escenario de libertad y memoria viva

MIAMI.- Cada 22 de enero, Cuba conmemora el Día del Teatro Cubano. No es una fecha escogida al azar ni una efeméride meramente cultural. Es un día que recuerda que, en la historia de la Isla, el teatro no ha sido solo entretenimiento, sino también tribuna, denuncia, conciencia y, muchas veces, un acto de valentía.

La fecha remite a los sucesos ocurridos en 1869 en el Teatro Villanueva, en La Habana, cuando una función de la obra Perro huevero, aunque le quemen el hocico, de Francisco Covarrubias, fue interrumpida violentamente por fuerzas españolas. El público había manifestado abiertamente su apoyo a la causa independentista con gritos de “¡Viva Cuba libre!”. La respuesta fue brutal: disparos contra los asistentes, heridos y muertos. Aquella noche, el teatro se convirtió en un campo de batalla simbólico entre la opresión colonial y el anhelo de libertad.

Desde entonces, el teatro cubano quedó marcado como un espacio donde la palabra, el gesto y la escena se cruzan con la historia y la política. No es casual que muchos dramaturgos, actores y directores cubanos hayan usado la metáfora, la sátira y el drama para decir lo que no podía decirse en voz alta. En un país donde la censura ha sido norma, el escenario ha sido, una y otra vez, un refugio para la verdad.

Hablar del teatro cubano es hablar también de resistencia cultural. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, generaciones de artistas han defendido el derecho a crear, a cuestionar y a imaginar un país distinto. Desde los grandes clásicos hasta las propuestas más contemporáneas, el teatro ha servido como espejo crítico de la sociedad cubana y como espacio de catarsis colectiva.

Hoy, con una Cuba que atraviesa uno de los momentos más tensos y decisivos de su historia reciente, el significado del Día del Teatro Cubano adquiere una resonancia especial. Para muchos dentro y fuera de la Isla, la libertad de Cuba se respira y se siente más cercana. Hay una sensación de cambio latente, de grietas en un sistema que durante décadas ha intentado controlar no solo la economía y la política, sino también el pensamiento y la expresión artística.

En este contexto, el teatro vuelve a ocupar su lugar natural: el de un arte que no se conforma con representar la realidad, sino que la interpela. Incluso desde el exilio, los creadores cubanos continúan construyendo escenarios donde se cuenta la Cuba que fue, la que es y la que sueñan que será. Cada obra, cada monólogo, cada función es, en cierto modo, una afirmación de identidad y una apuesta por la libertad.

Recordar el teatro

Villanueva no es un gesto nostálgico; es un acto de memoria política y cultural. Es reconocer que la represión a la palabra libre no empezó ayer y que, sin embargo, tampoco ha logrado silenciarla del todo. Aquellos espectadores que gritaron “¡Viva Cuba libre!” en 1869 inauguraron una tradición de valentía que sigue viva en los escenarios cubanos de hoy.

El Día del Teatro Cubano es, por tanto, una fecha para celebrar el arte, pero también para honrar la dignidad de quienes han hecho del escenario un espacio de lucha pacífica. En tiempos en que la libertad parece asomarse de nuevo al horizonte de la Isla, el teatro recuerda que toda transformación profunda empieza por la palabra, por la conciencia y por la capacidad de imaginar un país distinto.

Porque en Cuba, más que en muchos otros lugares, el teatro no solo representa la vida: la desafía. Y al hacerlo, mantiene encendida la llama de una libertad que, tarde o temprano, termina por encontrar su escena.