Demografía desmiente a dictadores... payasos

Hay noticias de esas a las que uno no les presta atención. Me sucede mucho con algunas que proceden de la dictadura cubana. No escucho, ni me interesa, nada de lo que digan Díaz-Contados, Marrano o cualquiera de esos mentirosos. Me interesará lo que digan cuando anuncien que se van de una vez, y para siempre, al carajo.

Pero, a veces, alguna de esas noticias se queda dando vueltas por mi atribulada cabecita. En este caso me sucedió con el tema de la recogida de firmas por parte de los payasos asesinos que desgobiernan lo que queda de Cuba.

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Y por ello, hoy en la mañana, le escribí a un buen amigo que todavía vive en aquel manicomio; además, porque es un excelente demógrafo. Un profesional. Me pidió no poner su nombre por razones obvias.

Les adjunto mi correo con la pregunta, y su espléndida respuesta:

Mi pregunta:

Hola, XXX:

Siempre es un gusto saludarte y espero que todo, dentro de lo que cabe, esté bien por allá.

Llevo días con una duda. Dicen que recogieron 6 230 973 firmas a favor de no sé qué.

Demográficamente me parece que entonces hasta los niños firmaron, o no hay niños en Cuba. Ni oposición.

¿Me contestas desde tu punto de vista, si no te mete en problemas?

Un abrazo,

Omar

La respuesta:

Hola, Omar:

Es un gusto para mí también. Efectivamente, han tenido que contar el voto de muchos de los que se fueron, pero como aún cumplen los requisitos del caso, son contados como población efectiva e igualmente como que votaron. No sé si viste la foto que circuló con Raúl mostrando el listado de los votantes y los errores garrafales en los números de carnet de identidad. También deben haber votado personas fallecidas e incluso personas inhabilitadas jurídicamente por enfermedad o alguna discapacidad grave. Me consta.

A inicios de los años 2000, mi hermano y yo tuvimos que ponernos duros para evitar que a una persona con demencia avanzada, inhabilitada jurídicamente, le tomaran la mano para hacerla firmar un garabato improvisado como firma bajo su nombre en el listado del padrón electoral.

En su esencia, es un sistema fraudulento. En la Lenin —también me consta—, el día que los padres fueron a llenar las boletas para las carreras de los estudiantes de 12.º grado que ya terminan, el director general echó una arenga amenazante para que los estudiantes firmaran ese listado; que era “voluntario”, pero todos sabían lo que eso significaba más adelante.

No pasan de ser unos esbirros atorrantes que rebosan de ignorancia de borregos e incapacidad, pero que ocupan lugares de poder. Como bien dijo en su momento Rubén Martínez Villena: verdaderos "asnos con garras".

Pero están llegando al final y no tienen otro recurso para hacerle creer a la “izquierda mundial” —los mismos que una vez fueron llamados “los idiotas útiles”— que aún tienen “el respaldo del pueblo”.

No sé si viste los videos que han circulado de personas que, desde edificios altos, filmaron las marchas que convocaron por el 1 de mayo. Literalmente, frente a la embajada de USA no pueden haber desfilado 600 personas en total. Las imágenes oficiales que mostraron en televisión están hechas desde ángulos muy bajos, casi a la altura de las cabezas de las personas, de forma tal que pareciera una gran multitud.

Nada, por lo demás, sin electricidad y sin otra novedad en el frente.

Y como dices, demográficamente es imposible que hayan recogido esas más de 6.2 millones de firmas. De hecho, a mi casa ni se les ocurrió ir a pedirme la firma. Como no pertenezco ni a los CDR, la FMC ni a los pioneros, no vinieron. Eso es malo, porque les hubiera puesto un “NO” bien grande en el lugar donde hubiera tenido que firmar y con eso evitar que pusieran un garabato inventado como firma al lado de mi nombre para contarme como un apoyo más al régimen.

Un abrazo.

En conclusión, lo que sabemos: payasos y mentirosos, además de asesinos, claro.