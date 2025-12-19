Comparten imágenes del primer vuelo pilotado por la princesa Leonor

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.

MIAMI.- La Casa Real de España compartió en Instagram imágenes de la princesa Leonor desde la Academia del Aire de San Javier (Murcia), donde los últimos meses cumple con la tercera etapa de su formación militar, y este 19 de diciembre ha llevado a cabo su primer vuelo en solitario.

"La Princesa de Asturias lleva cuatro meses de preparación intensiva en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde se encuentra completando su formación aeronáutica militar", inicia el texto que acompaña las fotografías.

"Durante este periodo de instrucción, que ha incluido entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar 'la suelta' con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21(E.27)".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Formación

La princesa ha seguido el programa de instrucción intensivo con el fin de adquirir los conocimientos aeronáuticos que la han llevado a poder alzar vuelo con el Pilatus PC-21.

Como parte de los reglamentos de la Academia, los alumnos realizan su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, sin embargo no hay plazos fijos para que esto ocurra. Los cadetes solo pueden pilotar una vez que el instructor considera que están suficientemente preparados.

"Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 popularmente conocido como 'Culopollo', y luego ponerla en práctica en los simuladores. Primero en el CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior así como con una réplica de los mandos. Tras ello, pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos", señala Europa Press.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Entre las actividades que la princesa ha llevado a cabo en las últimas semanas se encuentran: la preparación previa a los vuelos, los briefings operativos, la revisión del avión, realización de vuelos de enseñanza, y el adiestramiento en simuladores de vuelo.

De igual forma, ha sido expuesta a ejercicios de supervivencia en el mar, adiestramiento con equipo de protección, que incluye el zahón anti G: "una prenda especializada que usan los pilotos de aviones de combate para protegerse de las altas fuerzas G durante maniobras bruscas, inflándose para comprimir las piernas y el abdomen, impidiendo que la sangre baje al cerebro y evitando desmayos", explica la revista ¡HOLA!.

En otra serie de imágenes, se aprecia a Leonor recibir sus alas y celebrar con sus compañeros.