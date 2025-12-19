viernes 19  de  diciembre 2025
CORONA

Comparten imágenes del primer vuelo pilotado por la princesa Leonor

La princesa siguió el programa de instrucción intensivo para adquirir los conocimientos que la han llevado a poder alzar vuelo con el Pilatus PC-21

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.

Europa Press/Edu Botella
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Casa Real de España compartió en Instagram imágenes de la princesa Leonor desde la Academia del Aire de San Javier (Murcia), donde los últimos meses cumple con la tercera etapa de su formación militar, y este 19 de diciembre ha llevado a cabo su primer vuelo en solitario.

"La Princesa de Asturias lleva cuatro meses de preparación intensiva en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde se encuentra completando su formación aeronáutica militar", inicia el texto que acompaña las fotografías.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

El Louvre vuelve a la normalidad tras el fin de la huelga
El actor Harrison Ford es premiado en los Critics Choice Awards por los logros en su carrera. 
RECONOCIMIENTO

Harrison Ford recibe premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood

"Durante este periodo de instrucción, que ha incluido entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar 'la suelta' con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21(E.27)".

Formación

La princesa ha seguido el programa de instrucción intensivo con el fin de adquirir los conocimientos aeronáuticos que la han llevado a poder alzar vuelo con el Pilatus PC-21.

Como parte de los reglamentos de la Academia, los alumnos realizan su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, sin embargo no hay plazos fijos para que esto ocurra. Los cadetes solo pueden pilotar una vez que el instructor considera que están suficientemente preparados.

"Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 popularmente conocido como 'Culopollo', y luego ponerla en práctica en los simuladores. Primero en el CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior así como con una réplica de los mandos. Tras ello, pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos", señala Europa Press.

Entre las actividades que la princesa ha llevado a cabo en las últimas semanas se encuentran: la preparación previa a los vuelos, los briefings operativos, la revisión del avión, realización de vuelos de enseñanza, y el adiestramiento en simuladores de vuelo.

De igual forma, ha sido expuesta a ejercicios de supervivencia en el mar, adiestramiento con equipo de protección, que incluye el zahón anti G: "una prenda especializada que usan los pilotos de aviones de combate para protegerse de las altas fuerzas G durante maniobras bruscas, inflándose para comprimir las piernas y el abdomen, impidiendo que la sangre baje al cerebro y evitando desmayos", explica la revista ¡HOLA!.

En otra serie de imágenes, se aprecia a Leonor recibir sus alas y celebrar con sus compañeros.

Temas
Te puede interesar

Confirman que demanda de Christian Nodal contra Cazzu fue admitida

Russell Brand critica romance de Katy Perry con Justin Trudeau

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
INVESTIGACIÓN

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
ABSURDO

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado