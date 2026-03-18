miércoles 18  de  marzo 2026
MÚSICA

Shakira agradece nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll

Ante la posibilidad de convertirse en la primera mujer latina en ser incorporada, reflexiona que ver sus sueños materializarse ha sido una experiencia maravillosa

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira figura entre los nominados de este año al Salón de la Fama del Rock & Roll, la primera vez en su carrera. Ante lo que podría significar un hecho histórico, la barranquillera ha expresado su agradecimiento por tomarla en cuenta para lo que desde ya es un honor.

"Pensé que era una broma. Tuve que verificar dos veces, y luego simplemente me sentí muy agradecida. No es algo que esperas. Estoy en las nubes gracias a mis fans que me han apoyado durante 30 años y que continúan acompañándome y haciendo que cosas como estas, que parecen casi imposibles, sucedan", comentó la artista a la revista Billboard.

Lee además
Shakira. 
MÚSICA

Comunidad de Madrid asegura no estar al tanto sobres planes para concierto de Shakira
Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Shakira anuncia cierre de gira en estadio con su nombre en España

La mención entre otros grandes de la música le ha valido una emoción inmensa. Y de ser incorporada, no solo sería la primera artista colombiana en llegar a esta prestigiosa institución; también se convertiría en la primera mujer latina en alcanzar este hito.

Ante la posibilidad, reflexiona que ver sus sueños materializarse ha sido una experiencia maravillosa.

"Es bastante loco, sinceramente. Crecí en Barranquilla y soñé con cosas como estas, pero nunca pensé que podrían hacerse realidad".

Nominados

La lista de este año es una de las más diversas en la historia del Salón, abarcando desde el heavy metal y el britpop hasta el R&B y el hip-hop.

Phil Collins (como solista), Lauryn Hill, Pink, Wu-Tang Clan, INXS, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, New Edition y Luther Vandross son los artistas que, junto a Shakira, recibieron su primera nominación este año.

Por otra parte, Mariah Carey, Oasis, Iron Maiden, Sade, Billy Idol, The Black Crowes y Joy Division/New Order, repiten nominaciones, esperando que este año sea el definitivo.

La noticia oficial sobre quiénes serán finalmente los inducidos a la Clase de 2026 se conocerá en abril de este año. Los ganadores serán elegidos por un cuerpo de votantes compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y miembros de la industria musical, además de contar con el voto del público disponible en el sitio oficial de la institución.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo en otoño en Cleveland, Ohio.

Temas
Te puede interesar

Global Cuba Fest 2026 presenta a Yusa & Friends

Tom Holland regresa como Spider-Man en primer tráiler de "Brand New Day"

Piden más de siete años de cárcel para hijo de la princesa Mette-Marit

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.
TENSIÓN BILATERAL

Díaz-Canel lanza amenaza contra Estados Unidos y asegura que habrá resistencia en caso de cualquier acción

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida. 
AJUSTES ESCOLARES

Miami-Dade descarta cierre de escuelas y defiende ajustes anuales según matrícula

Venezuela recibe el título del Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

El Grupo IDEA.
ANÁLISIS

Grupo IDEA alerta por represión y justicia selectiva en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, con Zelenski en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.
GUERRA RUSA

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide alternativas