Shakira agradece nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll

MIAMI.- Shakira figura entre los nominados de este año al Salón de la Fama del Rock & Roll , la primera vez en su carrera. Ante lo que podría significar un hecho histórico, la barranquillera ha expresado su agradecimiento por tomarla en cuenta para lo que desde ya es un honor.

"Pensé que era una broma. Tuve que verificar dos veces, y luego simplemente me sentí muy agradecida. No es algo que esperas. Estoy en las nubes gracias a mis fans que me han apoyado durante 30 años y que continúan acompañándome y haciendo que cosas como estas, que parecen casi imposibles, sucedan", comentó la artista a la revista Billboard .

MÚSICA Shakira anuncia cierre de gira en estadio con su nombre en España

MÚSICA Comunidad de Madrid asegura no estar al tanto sobres planes para concierto de Shakira

La mención entre otros grandes de la música le ha valido una emoción inmensa. Y de ser incorporada, no solo sería la primera artista colombiana en llegar a esta prestigiosa institución; también se convertiría en la primera mujer latina en alcanzar este hito.

Ante la posibilidad, reflexiona que ver sus sueños materializarse ha sido una experiencia maravillosa.

"Es bastante loco, sinceramente. Crecí en Barranquilla y soñé con cosas como estas, pero nunca pensé que podrían hacerse realidad".

Nominados

La lista de este año es una de las más diversas en la historia del Salón, abarcando desde el heavy metal y el britpop hasta el R&B y el hip-hop.

Phil Collins (como solista), Lauryn Hill, Pink, Wu-Tang Clan, INXS, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, New Edition y Luther Vandross son los artistas que, junto a Shakira, recibieron su primera nominación este año.

Por otra parte, Mariah Carey, Oasis, Iron Maiden, Sade, Billy Idol, The Black Crowes y Joy Division/New Order, repiten nominaciones, esperando que este año sea el definitivo.

La noticia oficial sobre quiénes serán finalmente los inducidos a la Clase de 2026 se conocerá en abril de este año. Los ganadores serán elegidos por un cuerpo de votantes compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y miembros de la industria musical, además de contar con el voto del público disponible en el sitio oficial de la institución.

La ceremonia oficial de inducción se llevará a cabo en otoño en Cleveland, Ohio.