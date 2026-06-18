jueves 18  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Conceden a Sabrina Carpenter orden de alejamiento de cinco años contra acosador

En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer

Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito&nbsp;Manchild.&nbsp;

Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito Manchild

Emma McIntyre / Getty Images via AFP

LOS ÁNGELES.- Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantener una distancia mínima de 100 yardas (unos 91 metros) de la cantante durante los próximos cinco años, informó CBS News.

A principios de mes, la cantante de Espresso había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien había sido acusado de visitar su casa en Los Ángeles en varias ocasiones sin invitación, antes de presentarse en su puerta principal el 23 de mayo.

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En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer.

Nueva orden

De acuerdo con el mismo medio, Applegate se representó a sí mismo durante una audiencia celebrada este miércoles y afirmó que él y Carpenter supuestamente formaban parte de un "programa militar gubernamental clasificado", alegando que debían estar juntos para "salvar al mundo".

El juez de la Corte Superior David Wasserman determinó que existen pruebas contundentes de que Applegate era consciente de sus actos y de que su conducta habría generado angustia emocional grave en cualquier persona en esa situación.

Además le prohibió comunicarse con ella de cualquier manera y poseer armas de fuego.

La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith, quienes viven con ella en su casa de Hollywood Hills.

FUENTE: EFE

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