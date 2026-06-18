jueves 18  de  junio 2026
MÚSICA

Confirman actuación de Alicia Keys en el desfile de los Knicks en Nueva York

Keys, autora de Empire State of Mind junto al rapero Jay-Z, dio la noticia en Instagram, en una videollamada en la que el jugador de los Knicks OG Anunoby le pide que acuda al evento

Alicia Keys actúa en la fiesta posterior a la proyección de Alicia Keys: Girl From Hells Kitchen, presentada por 10 Lives Studios, durante la noche de clausura del Festival de Tribeca en Capitale, el 13 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Alicia Keys actúa en la fiesta posterior a la proyección de "Alicia Keys: Girl From Hell's Kitchen", presentada por 10 Lives Studios, durante la noche de clausura del Festival de Tribeca en Capitale, el 13 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Vía Stephanie Augello/Getty Images

NUEVA YORK.- La cantante estadounidense Alicia Keys actuará este jueves en la sede de la Alcaldía de Nueva York como parte del desfile de los New York Knicks donde el equipo celebrará su reciente victoria en la NBA.

Keys, autora del icónico éxito Empire State of Mind junto al rapero Jay-Z, dio la noticia en Instagram, en una videollamada en la que el jugador de los Knicks OG Anunoby le pide que acuda al evento.

Lee además
Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
FAMOSOS

Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance
Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito Manchild. 
CELEBRIDADES

Conceden a Sabrina Carpenter orden de alejamiento de cinco años contra acosador
Embed

"La ciudad te está llamando. ¿Vas a venir?", le pregunta el baloncestista.

A lo que Keys, nacida en el barrio neoyorquino de Hell's Kitchen, responde: "Esta es mi ciudad, y la ciudad está que arde. Hay tanto amor que es una locura. Habéis aportado toda esa energía, todos unidos, haciéndonos sentir increíble. Estamos orgullosos de vosotros. Nos vemos allí".

Bienvenida

El desfile dará el pistoletazo de salida en el bajo Manhattan a las 10.00 horas (14.00 GMT) y subirá por la avenida de Broadway durante el tramo conocido como el Cañón de los Héroes hasta llegar a la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla.

El demócrata conducirá un acto de celebración del anillo en el que entregará las llaves de Nueva York al equipo de los Knicks, una tradición simbólica de la ciudad. La ceremonia contará también con discursos, invitados especiales y actuaciones musicales.

Embed

Aunque el evento de la Alcaldía no estará abierto al público, Mamdani rifó 600 entradas gratuitas para que los aficionados interesados puedan vivir la ceremonia en directo.

Entre los personajes más esperados de la rúa están el puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn; el dominicano Karl-Anthony Towns, oriundo de Nueva Jersey; la estrella del equipo y MVP de las Finales, Jalen Brunson; o el técnico Mike Brown, que logró su primer anillo como entrenador jefe.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

"Toy Story 5" explora la batalla entre juguetes y pantallas modernas

Kate Middleton regresa a Royal Ascot por primera vez en tres años

FIFA analiza demandar a ShakiBecca, imitadora de Shakira

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una columna de humo se observa al fondo de la avenida Krome, en el oeste de Miami-Dade.
EMERGENCIA

Cierran Krome Avenue por voraz incendio forestal en oeste de Miami-Dade

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.
CONGRESO

Trump pide aprobar Ley SAVE y frena voto de confirmación de jefe de Inteligencia

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

FIFA analiza demandar a ShakiBecca, imitadora de Shakira

La candidata presidencial Keiko Fujimori. 
COMICIOS

Keiko Fujimori amplía su ventaja en el conteo presidencial de Perú

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón
OPINIÓN

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón

Te puede interesar

Imagen referencial.
FALLO

Tribunal de Florida anula prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

Por Daniel Castropé
Altas temperaturas afectan el sur de Florida 
ALERTA

Calor extremo en el sur de Florida: sensación térmica alcanzará los 110 grados este jueves

La medida afectará a nueve escuelas en el condado.
EDUCACIÓN

Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año

El empresario inmobiliario Goerge Pino.
JUSTICIA

George Pino no testificará en juicio y defensa atribuye contradicciones a una lesión cerebral

Un cartel que muestra al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con la palabra Criminales, cuelga en una pantalla digital de mobiliario urbano en una calle contigua a la Audiencia Nacional, en Madrid. 
Corrupción

Imputadas las dos hijas de Zapatero en la causa contra el expresidente del Gobierno español