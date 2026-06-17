miércoles 17  de  junio 2026
REALEZA

Kate Middleton regresa a Royal Ascot por primera vez en tres años

La princesa de Gales llegó al hipódromo de Ascot como parte de la Procesión Real, el paseo en carruaje que da inicio oficial a los eventos del día

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

AFP/Eddie Mulholland/Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kate Middleton regresó a Royal Ascot por primera vez desde 2023. La princesa de Gales acompañó al príncipe William en el segundo día del evento hípico anual. La pareja llegó al hipódromo de Ascot como parte de la Procesión Real, el paseo en carruaje que da inicio oficial a los eventos del día.

Tras lucir un vestido abrigo amarillo claro para el Día de la Jarretera el lunes, Kate optó por el mismo color en un tono más intenso para Royal Ascot, combinando su vestido amarillo de Roksanda Brigitte con un sombrero a juego.

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El Príncipe William lució un sombrero de copa y un traje de etiqueta para la ocasión, a juego con su esposa, con una flor amarilla prendida en su chaqueta.

Al compartir un video de la llegada del Príncipe William y la Princesa Kate en las redes sociales, el Hipódromo de Ascot subtituló la publicación: "Estamos encantados de darle la bienvenida a la Princesa de Gales en el segundo día de Royal Ascot".

Desfile

El rey Carlos y la reina Camila encabezaron nuevamente la procesión real en el primer carruaje, tras haber participado también en la ceremonia del evento de ayer, acompañados por la hija de la princesa Margarita, Lady Sarah Chatto, y su esposo, Daniel Chatto.

También estuvieron presentes la madre de la princesa Kate, Carole Middleton, y su cuñada, Alizée, esposa de su hermano James Middleton.

Se trata del regreso de Kate a Royal Ascot por primera vez en tres años. La princesa se ausentó del evento en 2024, ya que pasó la mayor parte de ese año alejada de los focos debido a su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.

Se esperaba que la princesa, madre de tres hijos, regresara a Royal Ascot el año pasado, y su título figuraba en la lista de la Procesión Real. Sin embargo, unos 20 minutos después de que se compartiera la lista, se reveló que la princesa Kate no asistiría al evento.Sin embargo, unos 20 minutos después de que se compartiera la lista, se reveló que la princesa Kate no asistiría al evento.

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