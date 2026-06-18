George Pino no testificará en juicio y defensa atribuye contradicciones a una lesión cerebral

MIAMI. - El empresario inmobiliario George Pino renunció a declarar en su propio juicio por la muerte de la adolescente Luciana “Lucy” Fernández, una decisión que comunicó el miércoles por la tarde a la jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade Marisa Tinkler Méndez.

La renuncia llegó el mismo día en que una neuróloga contratada por la defensa aseguró ante el jurado que Pino sufrió una lesión cerebral traumática la noche del accidente náutico de 2022 en la bahía de Biscayne, un argumento con el que sus abogados buscan explicar por qué algunas de sus declaraciones a los investigadores no fueron exactas.

RECTA FINAL ¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

“No deseo testificar”

La jueza preguntó de manera directa al acusado si tenía la intención de subir al estrado en su defensa. “No deseo testificar”, respondió Pino, de 54 años, antes de que el abogado Howard Srebnick diera por concluida la presentación de la defensa.

El imputado afronta cargos de homicidio involuntario y homicidio náutico por el choque del 4 de septiembre de 2022, cuando conducía una embarcación Robalo de 29 pies que trasladaba a su esposa, a su hija y a once amigas de la joven de regreso al Ocean Reef Club, tras una jornada en el banco de arena de Elliott Key.

Fernández, de 17 años, murió en el impacto contra un marcador de canal de acero, y otra pasajera, Katerina “Katy” Puig, hoy de 21, quedó con secuelas físicas y neurológicas permanentes.

Dictamen sobre lesión cerebral

La neuróloga Diana Barratt, especialista de Boca Ratón contratada por la defensa en octubre pasado, declaró que evaluó a Pino y concluyó que el acusado padeció una lesión cerebral traumática.

La experta explicó que revisó el informe de la investigación, los registros médicos de emergencia, las imágenes de las cámaras corporales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y las declaraciones de testigos.

“Cuando se golpeó la cabeza, hubo sangre que se acumuló bajo la superficie de la piel”, señaló Barratt, quien añadió que el acusado fue visto inconsciente en la embarcación, lo que a su juicio cumplía los criterios de diagnóstico de un trauma.

La especialista sostuvo que quienes sufren ese tipo de lesión pueden olvidar lo ocurrido justo antes y después del golpe, y precisó que Pino dio versiones erróneas a los investigadores, entre ellas llamar a Lucy por el nombre de otra joven, lo que interpretó como un falso recuerdo sin intención de engañar.

Fiscalía cuestiona diagnóstico

La fiscal principal, Laura Adams, confrontó a la perito en el contrainterrogatorio. La funcionaria recordó que la tomografía cerebral de Pino resultó normal y no mostró señales de trauma, y cuestionó que la neuróloga aplicara una prueba de memoria sin preguntarle al acusado qué recordaba del accidente.

La fiscal también subrayó que Barratt fue consultada tres años después del choque y que la defensa le pagó cerca de 30,000 dólares por su peritaje. Ante la pregunta sobre otros indicios de amnesia más allá de algunos olvidos puntuales, la neuróloga reconoció: “No vi ningún otro signo de amnesia”.

“Bote fantasma” y demandas civiles

El diagnóstico apunta a contrarrestar la tesis de la fiscalía, según la cual Pino mintió sobre la causa del siniestro para evadir su responsabilidad.

El acusado afirmó a los investigadores que perdió el control porque la estela de otra embarcación lo desestabilizó, una versión que ningún testigo respaldó y que Adams ha calificado como un “bote fantasma”.

Su esposa, Cecilia Pino, fue interrogada el martes sobre una declaración firmada bajo pena de perjurio en una demanda civil que repetía esa explicación; la mujer respondió que el texto lo redactó su abogado, Andrew Mescolotto, quien luego confirmó que él y un asociado prepararon el documento que el matrimonio adoptó.

Mescolotto, contratado por una aseguradora poco después del accidente, relató que para Pino “era muy importante” resolver las reclamaciones médicas de las familias afectadas, entre ellas las de los Fernández y los Puig, aunque admitió que el proceso también buscaba mitigar la responsabilidad económica del acusado.

Familias y próximo paso

El padre de Katy Puig declaró que su hija depende ahora de una silla de ruedas y de cuidados médicos permanentes, tras describirla como una atleta activa antes del accidente.Andrés Fernández, padre de Lucy, también volvió al estrado.

Tras el cierre de la defensa, la jueza Tinkler Méndez rechazó de nuevo la solicitud para desestimar los cargos.

El tribunal no sesionará el jueves ni el viernes, por lo que el jurado regresará el lunes para escuchar los alegatos finales, con una posible réplica de la fiscalía, antes de deliberar sobre la responsabilidad penal de Pino.