lunes 18  de  agosto 2025
MÚSICA

Condenan al productor musical Ángel Del Villar a cuatro años de prisión

El jurado halló al productor culpable de 10 cargos por violar la Ley Kingpin, y un cargo de conspiración

Productor de música regional mexicana Ángel Del Villar.&nbsp;

Productor de música regional mexicana Ángel Del Villar. 

Captura de pantalla/Youtube/Al Rojo Vivo
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El productor Ángel Del Villar, CEO del sello discográfico Del Records, fue declarado culpable de haber realizado negocios con un promotor de conciertos en México que tiene nexos con cárteles de la droga y condenado a 48 meses (cuatro años) de prisión.

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong aseveró que Del Villar violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o Ley Kingpin, una legislación que prohíbe a residentes estadounidenses colaborar con narcotraficantes.

Lee además
El presentador de televisión español Jomari Goyso asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.
FAMOSOS

Jomari Goyso sobre entrevista de Nodal: "La gente ya ha comprado una historia"
Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

"La sentencia de cuatro años es menor a la solicitada por los fiscales federales, que argumentaron que Del Villar debería recibir 78 meses (seis años y medio) de prisión. Los abogados del ejecutivo argumentaron que los fiscales buscaban 'señalar al Sr. Del Villar para un castigo adicional' y 'dar un ejemplo' con él", reseñó la revista Billboard.

Ángel Del Villar también deberá pagar una multa de 2 millones de dólares; mientras que la empresa que dirige, Del Entertainment, fue condenada a tres años de libertad condicional y a una multa de 1,8 millones de dólares.

Caso

Del Records fue fundada en 2008 por el productor y se convirtió en uno de los sellos discográficos más populares de música regional mexicana, promoviendo a talentos como Eslabón Armado y Lenin Ramírez.

Sin embargo, en junio de 2022, Del Villar, junto a Luca Scalisi, y Del Records, fueron acusados de conspirar contra la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero por organizar conciertos con Jesús Pérez Alvear, un promotor que se encuentra vinculado con cárteles mexicanos.

En el juicio, la defensa argumentó que el productor fue manipulado por uno de sus empleados de confianza para trabajar con Pérez Alvear.

Posteriormente, el cantautor Gerardo Ortiz fue llamado al estrado y testificó que vio a Jesús Pérez Alvear en las oficinas de Del Villar e incluso se presentó en un concierto organizado por él.

Tras la deliberación, el jurado lo halló culpable de 10 cargos por violar la Ley Kingpin, y un cargo de conspiración.

Temas
Te puede interesar

Arrestan a ex reina de belleza mexicana por porte ilegal de arma

Banda de rock La Gusana Ciega apuesta por trascender en la música

Ricardo Arjona regresa a Miami tras abarrotar el Madison Square Garden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Te puede interesar

Huracán Erin.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se aleja de Florida, pero deja amenaza de fuerte oleaje y corrientes de resaca en sus costas

Por DANIEL CASTROPÉ
Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable. 
SIN CAMBIOS

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

Lianet Rodríguez.
SUCESOS

Conductora "ebria" desata persecución en sentido contrario a 80 mph en los Cayos de Florida

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025. 
POLÍTICA

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta