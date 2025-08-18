Condenan al productor musical Ángel Del Villar a cuatro años de prisión

MIAMI.- El productor Ángel Del Villar, CEO del sello discográfico Del Records, fue declarado culpable de haber realizado negocios con un promotor de conciertos en México que tiene nexos con cárteles de la droga y condenado a 48 meses (cuatro años) de prisión.

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong aseveró que Del Villar violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o Ley Kingpin, una legislación que prohíbe a residentes estadounidenses colaborar con narcotraficantes.

"La sentencia de cuatro años es menor a la solicitada por los fiscales federales, que argumentaron que Del Villar debería recibir 78 meses (seis años y medio) de prisión. Los abogados del ejecutivo argumentaron que los fiscales buscaban 'señalar al Sr. Del Villar para un castigo adicional' y 'dar un ejemplo' con él", reseñó la revista Billboard.

Ángel Del Villar también deberá pagar una multa de 2 millones de dólares; mientras que la empresa que dirige, Del Entertainment, fue condenada a tres años de libertad condicional y a una multa de 1,8 millones de dólares.

Caso

Del Records fue fundada en 2008 por el productor y se convirtió en uno de los sellos discográficos más populares de música regional mexicana, promoviendo a talentos como Eslabón Armado y Lenin Ramírez.

Sin embargo, en junio de 2022, Del Villar, junto a Luca Scalisi, y Del Records, fueron acusados de conspirar contra la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero por organizar conciertos con Jesús Pérez Alvear, un promotor que se encuentra vinculado con cárteles mexicanos.

En el juicio, la defensa argumentó que el productor fue manipulado por uno de sus empleados de confianza para trabajar con Pérez Alvear.

Posteriormente, el cantautor Gerardo Ortiz fue llamado al estrado y testificó que vio a Jesús Pérez Alvear en las oficinas de Del Villar e incluso se presentó en un concierto organizado por él.

Tras la deliberación, el jurado lo halló culpable de 10 cargos por violar la Ley Kingpin, y un cargo de conspiración.