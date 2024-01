Conferencista apuesta por el método VAK para mejorar las comunicaciones

“Veía lo que tenía que ver, más no los detalles, ocurrió justo cuando me gradué de odontólogo. Luego hice un proyecto odontológico, dirigido a niños en los colegios públicos y privados donde yo realizaba jornadas dentales. Por el corto tiempo que yo tenía para la atención de tantos pacientes, tenía que optimizar la duración de la consulta y realizar un trabajo personalizado. Entonces, allí me enfoqué en investigar por qué no activamos los cinco sentidos, cuando recibimos cualquier información”, explicó Martins a través de un comunicado.

Es así como el modelo de comunicación lo puso en práctica con sus pacientes niños, debido a que ellos no ocultan su personalidad, son espontáneos y su objetivo era abordarlos de una manera más amena, que se sintieran contentos al estar en su consulta.

“Durante 20 años lo experimenté con mis pacientes. Dado el éxito, quise compartirlo a una mayor audiencia a través de conferencias. Mi investigación la hice con las personas indicadas, porque fue algo muy natural con los niños y me lo disfruté. Fue algo que me motivó a brindar información a los demás”, manifestó la doctora.

Experiencia VAK a estudiantes

Durante la investigación, la conferencista descubrió que efectivamente no todos tienen los cinco sentidos activos, pues a algunos les gusta hablar y expresarse y a otros no tanto; algunos son más auditivos y otros más visuales o táctiles. Fue así como comenzó a compartir la experiencia VAK a estudiantes, docentes, profesionales de todos los oficios, empresarios, amas de casa, jóvenes, adultos y a todo aquel que necesitara de herramientas precisas para comunicarse y qué sentido maximizar para cada receptor.

“Mi propósito es cambiar la vida con la información que reciben de mis conferencias, mayor conocimiento, mayor éxito. Las personas al obtener esta herramienta, pueden optimizar lo que quieran”, precisó Martins.

Sus conferencias las comenzó cuando cumplió 20 años de graduada durante una jornada científica en Puerto Ordaz, la cual dictó a sus colegas. Desde entonces, no ha dejado de hacerlo porque se identifica con esta experiencia de transmitir conocimientos. “Cuando intuí que iba a tener éxito, y fue así, yo dije que esto había que llevarlo más allá. Yo siento que es mi propósito de vida”, aseguró.

VAK en Caracas

Y ante la receptividad que han tenido las conferencias, la experta ahora se prepara para llegar a un público más grande en la capital venezolana al presentar la Experiencia VAK en el Centro Cultural Chacao el próximo sábado 2 de marzo a las 10: a.m.

“Es explicar en un viaje desde el pasado, presente y futuro, la diferencia de aplicar VAK o no en todos los aspectos de la vida”, expresó Martins.

La propuesta de la conferencia dura una hora y 30 minutos, aproximadamente; está dividida en dos partes, tendrá un intermedio para que el público asimile, reflexione y comparta sobre lo vivido en el evento. En el segundo segmento se llenará un test muy personalizado para que el asistente conozca en qué nivel de VAK se encuentra.

“Se quiere lograr un equilibrio, optimizar que la persona se sienta bien, que encuentre una mejor calidad de vida con su familia y con todo el que le rodea. En Venezuela estamos en una etapa de transformación y por eso decidí tomar este rol de una venezolana conferencista que ayude a los que lo requieran en la comunicación humana”, señaló la especialista en odontología.

Quienes se encuentran en Venezuela pueden adquirir las entradas a través de Liveri, elegir los puestos que están en etapa de preventa por un valor de $20 durante el mes de enero y principios de febrero. Los boletos también están disponibles en las taquillas del Centro Cultural Chacao y en todos los espacios Cinex.

Sobre la conferencista y odontóloga

La doctora Cynthia Martins nació en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar (Venezuela). Se graduó de odontólogo en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, núcleo Puerto La Cruz, Barcelona.

Realizó pasantías en Margarita, estado Nueva Esparta, donde adquirió experiencia con niños. A partir de allí, inició su proyecto infantil para que sus pacientes perdieran el miedo al acudir a las citas odontológicas y fuera un placer más no un temor.

Es fundadora de jornadas escolares por +niños 0 caries.