Confirman compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz

MIAMI.- El romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz está listo para formalizarse. De acuerdo a una fuente de la revista People, Styles y Kravitz compartieron recientemente la noticia de un compromiso con un círculo íntimo. También aseguran que la actriz ha estado mostrando su anillo a sus amigos.

Los rumores de compromiso surgieron después de que The Sun publicara fotos de Kravitz, en las que aparecía luciendo un enorme anillo mientras besaba al cantante de Watermelon Sugar en Londres.

Anteriormente, se la había visto con la misma joya durante una salida con Styles el 19 de abril. Page Six fue el primer medio en informar sobre el compromiso.

La pareja fue vista junta por primera vez en agosto de 2025, cuando se les vio paseando del brazo en Roma. Un día después, el portal Deuxmoi informó que la pareja había sido vista besándose en Rita's en Londres la semana anterior.

Desde entonces, la pareja ha sido vista junta en varias ocasiones en Londres y Nueva York.

Según People, las personas cercanas a la pareja ya han expresado impresiones positivas sobre su relación. Una fuente incluso aseguró que el padre de Kravitz, Lenny Kravitz, "disfrutó mucho" conociendo a Styles.