Hijo del director Rob Reiner rinde homenaje a padres asesinados

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK.- Jake Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner, asesinado en diciembre de 2025, rindió un emotivo homenaje a sus padres el viernes, presuntamente asesinados por su hermano Nick, calificando la tragedia de "casi imposible de asimilar".

"Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta imaginable", escribió Nick Reiner en sus primeras declaraciones públicas detalladas sobre los atroces asesinatos.

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Su hermano Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood días antes de Navidad.

"Cualquier pérdida de un padre es devastadora, pero nada se compara con perderlos a ambos al mismo tiempo y, además, que tu hermano sea el responsable", escribió Jake en una publicación de Substack titulada Mamá y Papá.

Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre tras el hallazgo de los cuerpos de su padre, el cineasta, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en su casa en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Según la fiscalía, Rob Reiner, de 79 años —director de grandes éxitos como Cuando Harry conoció a Sally y Algunos hombres buenos— y su esposa, de 70 años, fueron asesinados a puñaladas.

Nick Reiner, quien permanece en prisión y no ha obtenido la libertad bajo fianza, deberá comparecer ante el tribunal el 29 de abril.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, aunque en California no se suele aplicar la pena capital.

Nick Reiner, quien vivía en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres, asistió a una fiesta en casa del comediante Conan O'Brien el 13 de diciembre junto a sus padres, donde, según algunos asistentes, se comportó de manera errática.

Trayectoria

Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, comenzó su carrera artística como actor.

Se hizo famoso interpretando al torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la innovadora comedia de situación de los años 70 All in the Family, antes de dedicarse a la dirección.

Como director, su filmografía incluye clásicos como el falso documental musical de rock de 1984 This is Spinal Tap, la joya fantástica La princesa prometida de 1987 y la emblemática película sobre la mayoría de edad Cuenta conmigo.

FUENTE: AFP