lunes 27  de  abril 2026
MÚSICA

Madonna anuncia "Bring Your Love", colaboración con Sabrina Carpenter

Los rumores apuntan a que el tema forma parte del próximo álbum de Madonna, Confessions II, que se lanzará en julio como la continuación de su disco 2005

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.&nbsp; &nbsp;

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024. 

 

AFP/Pablo Porciuncula
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Sabrina Carpenter y Madonna lanzarán oficialmente su dueto de Coachella. La canción, titulada Bring Your Love, se estrenará el jueves a las 3 p. m. (hora del Pacífico), según revelaron las estrellas del pop en una publicación conjunta de Instagram.

Los rumores apuntan a que el tema forma parte del próximo álbum de Madonna, Confessions II, que se lanzará en julio como la continuación de su exitoso disco de música dance de 2005, Confessions on a Dance Floor.

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El dúo presentó la canción por primera vez cuando Madonna hizo un cameo durante la actuación estelar de Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella, interpretando Vogue, Like a Prayer y la colaboración, que en ese entonces aún no tenía título.

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Regreso al festival

“Hoy hace 20 años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté Confessions on a Dance Floor Pt. 1 en Estados Unidos, y fue una experiencia increíble para mí, así que imagínense la emoción que siento al estar de vuelta 20 años después con las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta que llevaba antes, una chaqueta Gucci. Es como cerrar un ciclo, ¿saben? Es muy significativo para mí”, dijo Madonna durante la presentación de Carpenter.

El anuncio llega tras una segunda aparición sorpresa de la Reina del Pop, quien actuó el sábado por la noche en el club The Abbey de West Hollywood.

Otra integrante de la nueva generación del pop, Addison Rae, estuvo presente para animar al público desde el borde de la cabina del DJ.

En un momento que se ha vuelto viral, Madonna intentó recuperar su micrófono mientras Rae animaba con entusiasmo al público a levantar las manos.

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