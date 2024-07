Confirman muerte de músico Abdul "Duke" Fakir, último miembro de Four Tops

NUEVA YORK.- El músico Abdul “Duke” Fakir, el último miembro original sobreviviente del grupo de Motown, The Four Tops, conocido por éxitos como Reach Out, I’ll Be There y Standing in the Shadows of Love, murió a los 88 años.

“Duke fue el primer tenor: suave, suave y siempre fino”, dijo Gordy. “Durante 70 años, mantuvo intacto el notable legado de los Four Tops”.

Los Four Tops fueron uno de los actos más populares y duraderos de Motown, alcanzando su punto máximo en la década de 1960. Entre 1964 y 1967, tuvieron 11 éxitos entre los 20 primeros puestos y dos No. 1: “I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)” y el clásico operístico “Reach Out I’ll Be There”. Otras canciones, a menudo sagas de dolor romántico y duelo, incluyen “Baby I Need Your Loving”, “Standing in the Shadows of Love”, “Bernadette” y “Just Ask the Lonely”.

Los Four Tops-ap.jpg Los Four Tops, de izquierda a derecha: Lawrence Payton, Levi Stubbs, Abdul "Duke" Fakir y Renaldo "Obie" Benson aparecen durante una sesión de grabación en Nueva York en marzo de 1986. AP/David Bookstaver/Archivo

Trayectoria del músico en The Four Tops

Muchas de las más grandes estrellas de Motown, desde The Supremes hasta Stevie Wonder, alcanzaron la mayoría de edad en la compañía con sede en Detroit fundada por Gordy a finales de la década de 1950. Pero Fakir, el cantante Levi Stubbs, Renaldo “Obie” Benson y Lawrence Payton habían estado juntos durante una década cuando Gordy los contrató en 1963 (después de que el grupo lo había rechazado unos años antes) y ya tenían un acto escénico pulido y un estilo vocal versátil que les permitía interpretar cualquier cosa, desde canciones country hasta estándares pop como Paper Doll.

Se llamaban Four Aims cuando comenzaron, pero pronto se rebautizaron como Four Tops para evitar confusiones con el cuarteto de armonía blanca The Ames Brothers.

Después de que Holland-Dozier-Holland dejara Motown en 1967, los Tops tuvieron un triunfo más esporádico, con éxitos en los años siguientes que incluyeron Still Water (Love), y un par de canciones top 10 a principios de la década de 1970 para ABC/Dunhill Records, Keeper of the Castle y Ain’t No Woman (Like the One I’ve Got). Alcanzaron el top 20 por última vez a principios de la década de 1980, con la balada sentimental When She Was My Girl.

Mientras que los Temptations y otros colegas sufrieron problemas con las drogas y cambios de personal, los Four Tops permanecieron unidos e intactos hasta que Payton murió en 1997. (Benson murió en 2005 y Stubbs en 2008).

The Four Tops 2-ap.jpg The Four Tops, de izquierda a derecha: Renaldo "Obie" Benson, Levi Stubbs, Abdul "Duke" Fakir y Lawrence Payton en Nueva York después de ser incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll. AP/Ron Frehm/archivo

Fakir: "Un poco de mí se fue con ellos”

Fakir después salió de gira como Four Tops con el vocalista Alexander Morris, Ronnie McNeir y Lawrence “Roquel” Payton Jr., el hijo de Lawrence Payton.

“A medida que cada uno de ellos (los miembros originales) fallecía, un poco de mí se fue con ellos”, dijo Fakir a UK Music Reviews en 2021. “Cuando Levi nos dejó, me encontré en un dilema sobre lo que iba a hacer a partir de ese momento, pero después de un tiempo me di cuenta de que el nombre, junto con el legado que nos habían dejado, simplemente tenía que continuar, y a juzgar por la reacción del público, pronto se hizo bastante evidente que hice lo correcto y realmente me siento bien por eso”.

Además del Salón de la Fama del Rock, sus honores incluyeron ser incorporados en el Salón de la Fama de los Grammy en 1998 y recibir un premio Grammy a la trayectoria en 2009. Más recientemente, Fakir había estado trabajando en un musical de Broadway basado en sus vidas y completó las memorias I’ll Be There, publicadas en 2022.

“Lo que más me gusta de ellos es que son muy profesionales, se divierten con lo que hacen, son muy cariñosos, siempre han sido caballeros”, dijo Wonder sobre la agrupación cuando ayudó a incorporarlos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990.

Fakir se casó dos veces, su segundo matrimonio, con Piper Gibson, duró 50 años. Tuvo siete hijos de los cuales le sobreviven seis. A mediados de la década de 1960, estuvo brevemente comprometido con Mary Wilson, de The Supremes.

Origen del artista

Residente de Detroit de toda la vida, Fakir era de ascendencia etíope y bangladesí y creció en un vecindario difícil donde las pandillas rivales afroamericanas y blancas peleaban a menudo. Tuvo sueños tempranos de ser un atleta profesional, pero también fue un cantante talentoso, cuyo tenor le llamó la atención como intérprete en el coro de su iglesia. Era adolescente cuando se hizo amigo de Stubbs y los dos cantaron por primera vez con Benson y Payton en una fiesta de cumpleaños organizada por un grupo local de chicas, a quienes Fakir recordaba como jovencitas de clase alta y muy finas.

”¡Cantar fue el subproducto de que fuimos a la fiesta a buscar a las chicas!”, dijo Fakir en una entrevista de 2016 con writewyattuk.com.

“Le dijimos a Levi que eligiera una canción y cantara la voz principal. Simplemente lo respaldaríamos. Bueno, cuando comenzó, todos lo hicimos como si hubiéramos estado ensayando la canción durante meses. Nuestra mezcla fue increíble. Nos mirábamos el uno al otro mientras cantábamos, y justo después dijimos: ‘hombre, esto es un grupo, esto es un grupo’”.

FUENTE: AP